Javier Rubio, alcalde de Navalafuente: «Aquí ahora mismo no hay vivienda libre: ni de venta ni de alquiler»

Javier Rubio de Gregorio (Madrid, 1975) llegó con 26 años a Navalafuente, al municipio de 1.672 habitantes y ubicado a unos 60 kilómetros al norte de la capital. Rubio vivía en la zona de El Retiro, pero «era todo muy caro» y acabó con su mujer en este pueblo de la sierra porque «había vivienda a buen precio». Hoy eso ya no existe, sobre todo después de la pandemia del covid, que disparó la venta de casas lejos de las ciudades: «No hay ni una vivienda libre en Navalafuente», cuenta en su despacho del ayuntamiento Rubio, que compatibiliza su puesto con el de Control de calidad en zonas verdes en el Ayuntamiento de Madrid desde 2021. Rubio, del Partido Popular (PP), se convirtió en regidor en febrero del año pasado tras la renuncia del alcalde elegido en las elecciones municipales de 2023, Eugenio Alcalá Nieto. El popular gobierna junto a Vox. Admite «choques políticos», pero la coalición «trabaja muy bien».

A finales de marzo, un empleado municipal recibió una paliza de dos personas —una de ellas había sido trabajador del ayuntamiento por un programa de empleo. Según Rubio, es un «caso aislado», pero la agresión evidencia una falta de policía local que le sucede también a otros pueblos pequeños que no pueden acceder a este servicio por falta de presupuesto. «Ante una agresión así estamos un poco vendidos»

¿Cómo recibió el pueblo la dimisión del alcalde Eugenio Alcalá?

La noticia de que el alcalde que habían votado se tuviera que ir por una enfermedad la gente la recibió lógicamente con pena. Pero que yo llegara, creo que bien porque llevo muchos años el pueblo, mucha gente me conoce de hace muchos años. Y parece que a la gente no le desagradó.

¿Y cómo es ser alcalde de su pueblo?

Búa, una aventura total. Cuando no tienes una vocación y no te lo esperas, asumes este puesto sobre todo intentando aprender cada día y apoyándote en los trabajadores del Ayuntamiento que ya llevan muchos años aquí. Tratando de entender el puesto de alcalde, que de primeras es complicado hasta que te haces con ello.

¿Qué es lo que más le ha costado en este tiempo?

Asumir el cargo y la responsabilidad que tienes. Que eres la máxima autoridad del pueblo. Todas esas reuniones en Madrid, con gente que nunca te hubieras imaginado que ibas a poder tratar, con la que negociar o a la que pedir cosas.

¿Cuál su objetivo de legislatura?

El primer objetivo ya lo tengo cumplido, que es aprender el cargo que ocupo. Ahora, mejorar el municipio todo lo que se pueda mejorar con las herramientas que tenemos. Este año cumple el plan de inversión regional, que es un dinero que nos da la Comunidad de Madrid durante cuatro años, y se acabe. Tenemos que cumplir ese plan gastándolo lo mejor posible en el municipio.

¿En qué se puede gastar?

Se va a emplear tanto en deportes, con una inversión grande en el polideportivo.También se van a mejorar el tanatorio, el cementerio, instalaciones de unas antiguas escuelas, protección civil. Hemos hecho un centro de día nuevo y vamos a hacer uno de formación.

¿Cómo está siendo la relación dentro del gobierno con Vox?

Podemos hablar de partido político o en este caso de las personas. A nosotros nos hacía faltar hacer una coalición, la hicimos con Vox. Esta persona en concreto con la que gobernamos, tiene mucho tiempo y ha trabajado mucho. Aquí solo recibe sueldo el alcalde, entonces es complicado que los concejales tengan una dedicación. Esta persona nos está ayudando mucho. ¿Tema Vox? Es verdad que políticamente chocamos en algunas cosas. Hay ideas de Vox que no son del Partido Popular, al revés igual. A la hora de hacer ciertas publicaciones, como puede ser el 8-M, el Día del Orgullo. Pero con la persona trabajamos en coalición muy bien.

¿Y a la hora de sacar proyectos municipales?

A la par. No hemos tenido problema en la coalición.

¿Y con la oposición?

Yo pensaba que iba a ser una oposición como vemos en otros municipios o como la vemos en la tele. La verdad es que aquí es muy tranquila. Nos llevamos bien, y solemos llegar a una acuerdos, o sea, que no tenemos una oposición muy dura. Al final con Vox somos cinco contra cuatro. Para nosotros es muy fácil poder aprobar las cosas en pleno.

¿Y los tienen en cuenta para las iniciativas?

En la corporación tratamos de de sacar las cosas que que consideramos nosotros. Luego ellos ya se encargan en los plenos de decirnos si no si les gusta o no les gusta.

¿Ha llegado el problema de la vivienda al municipio?

Ahora mismo no hay vivienda libre: ni de venta ni de alquiler. Justo antes de la pandemia era un municipio donde podía venir uno a alquilar una casa, un piso, además a un buen precio. Y la venta de las casas también existía, porque había muchas casas, pero ahora mismo está todo vendido, todo ocupado y entonces sí tenemos un problema porque necesitamos construir más para poder aumentar la población.

¿Y hay planes de construir más?, ¿hay terreno para hacerlo?

Sí, hay. Lo que pasa que dependemos de un plan general urbanístico que lo hemos heredado a medias. Por lo visto, ese plan lo mandaron a Madrid, lo devolvieron porque no estaba del todo bien y eso es lo que hemos heredado nosotros. o sea, un plan urbanístico, un plan general urbanístico mal que tenemos que retomar, porque el contrato de la empresa que lo llevaba ya lo caducó y tenemos que volver a iniciarlo, en cuanto podamos presupuestariamente.

¿Los jovenes se van para Madrid?

A ver, aquí trabajo no hay o hay muy poco. Aquí, los jovenes se van a otros municipios más grandes como puede ser Colmenar Viejo, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes o a Madrid.

El mes pasado un funcionario fue agredido por dos vecinos. ¿Es un hecho aislado? ¿Es necesaria una policía local?

Efectivamente es un caso aislado. Aquí le quisimos dar una luz para que la gente viera que ante una agresión de este tipo estamos un poco vendidos. Pero sigue siendo un caso aislado. Lo que pasa es que las imágenes son brutales. Tener policía local, en municipios tan pequeños, es muy complicado. Lo sabemos por otros municipios pequeños que tienen 2 o 3 policías y es muy difícil.

¿Difícil cómo?

Presupuestariamente. Tenemos presupuestos muy ajustados en los que tener dos policías vale mucho dinero porque no son solo los sueldos, sino el equipamiento, vehículo, un edificio que habría que adaptar. Y no darían los servicios que se necesitan. El presupuesto es muy grande para el servicio que darían. Nos harían falta mínimo seis. Y presupuestariamente no podemos. El caso de aquí fue una agresión de dos chicos que van a por una persona. No es una pelea normal y corriente. Tanto uno de los agresores como el agredido son empleados municipales de programas de empleo. Pasó en horario laboral. Al ayuntamiento nos involucra en el sentido de que tenemos que ir a un juicio. En él, ya nos han dado la razón, en el sentido de que ha ido por lo penal, les han condenado. A los dos días de pasar la agresión, el pueblo estaba totalmente tranquilo.

Haría falta igualmente polícia local.

Viene bien, pero para todo, no solo porque haya habido una agresión, sino porque al final la policía local siempre hace muchos servicios, no solo evitar peleas. También hacen servicios como hacer notificaciones a los vecinos.

¿Están en alguna agrupación de policías municipales?

Nosotros estamos dentro de una agrupación o asociación de policías, pero al no tener policía… O sea, estamos adheridos, pero no nos dan servicio por no tener policía. Es decir, estábamos metidos en esa asociación pensando en que algún día tendríamos policías.Pero por ejemplo, en este caso de la agresión, si hubiéramos pedido ayuda no nos la habrían dado porque no tenemos policía.