Javier Úbeda Liébana, alcalde de Boadilla del Monte: «En Boadilla no hay grandes problemas sociales»

Tras la Gürtel, la «regeneración». Javier Úbeda Liébana (1997, Madrid) llegó a Boadilla del Monte, el municipio de 64.742 habitantes ubicado a poco más de 20 kilómetros al oeste de la capital, en 2011 como concejal del anterior alcalde, Antonio González Terol. «Vine hace 13 años a regenerar la política y la gestión tras los escándalos [Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte, fue condenado a 36 años de prisión]. Y, al final, por azares de la vida, aquí sigo como alcalde», cuenta en su despacho del ayuntamiento. Úbeda ha ganado las últimas dos elecciones municipales con mayoría absoluta. En las de mayo de 2023, pasó de 15 concejales a 18 (de un total de 25) y se convirtió en el tercer alcalde más votado de España –y dice que para las siguientes tiene que aspirar a ser el primero o el segundo.

Úbeda cree que «hay que poner en valor» el Palacio del Infante Don Luis, un edificio del siglo XVIII: «Que sea un motor turístico y que la gente nos conozca por nuestro palacio». Al menos este verano, así ha sido. Era una posible ubicación del festival Suave Fest de la influencer María Pombo, que al final se realizará en el Recinto Ferial de Boadilla. «Al final no se ha podido realizar el Suavefest en el Palacio. Estamos encantados de que a pesar de eso, los promotores hayan seguido apostando por Boadilla para realizarlo, porque es una opción de ocio que estamos convencidos que es del agrado de muchos jóvenes del municipio. Es una pena que se haya manchado algo con tanta polémica cuando la única intención era dar a conocer nuestro patrimonio histórico al tiempo que ofrecer una alternativa de entretenimiento. Al final, tanto lo primero como lo segundo se ha conseguido, pero me da pena que se haya intentado machacar a una persona que lo único que trataba era de hacer algo bueno por nuestra ciudad», zanja.

¿Cómo está siendo esta legislatura?

A nivel local, bastante bien. Muy tranquila. Avanzando en nuestro programa electoral. Venimos de un respaldo mayoritario de los vecinos en las últimas elecciones, tengo un compromiso con ellos. Hemos cerrado venta de suelo que nos ha permitido ingresos millonarios de más de 40 millones de euros, que va a permitir acometer la parte de las inversiones que tenemos comprometida. En Boadilla, afortunadamente, no hay grandes problemas sociales. En la encuesta de satisfacción se ve que es el transporte y la movilidad, que en muchos casos no depende del ayuntamiento. Es una ciudad muy tranquila, muy segura. Son muy exigentes los vecinos, así nos lo transmiten por redes sociales.

Su segunda legislatura con mayoría absoluta, ¿hay relajación?

No. Soy el tercer alcalde más votado de España. Dentro de tres años tengo que aspirar a ser el primero o el segundo. Por lo cual el listón está muy alto y tenemos todavía que subirlo un poquito más. Relajación, ninguna. Aunque estemos comenzando la legislatura, los proyectos se tienen que ir trabajando ya o luego no te da tiempo a llegar a ellos, y más con la cantidad de burocracia.

¿Tienen en cuenta a la oposición?

Tenemos en cuenta a la oposición. Es muy difícil ser oposición en Boadilla. Los temas que nos traen a los plenos pues denota que es complicado intentar buscarnos las cosquillas. Sí que son exigentes también, nos piden acceso a los expedientes, nos preguntan; y nosotros los contestamos. No tenemos ningún problema de enseñarles y que hagan su labor de oposición y nos pregunten y controlen. Hay buena relación.

¿Cuáles son los objetivos a largo plazo?

Bueno, Boadilla del Monte es una ciudad que ya no puede crecer más físicamente: estamos rodeados por monte, por este y oeste. Ya está urbanizado todo lo que se va a construir. Quedan por construir unas 3.000 viviendas. Boadilla llegará a su techo de población en un medio, largo plazo. Pero no va a poder crecer más, y entonces tenemos que consolidar los servicios públicos que tenemos. Tenemos que seguir cuidando nuestro patrimonio histórico, nuestro palacio, para ponerlo en valor y que sea un motor turístico y que la gente nos conozca por nuestro palacio. Y que sigamos siendo de los municipios más seguros de España, con los impuestos más bajos y mayor inversión por hogar, que es una paradoja que se da aquí en Boadilla.

¿Son suficientes las 524 viviendas del Plan Vive?

El suelo urbano es el que hay y lo demás es todo zona verde, con lo cual no hay capacidad de crecimiento en la ciudad. Si Boadilla se llena y no puede crecer, nuestros hijos tendrán que irse a municipios vecinos. 524 viviendas es una apuesta fuerte de la Comunidad de Madrid. Son 524 más de las que ha hecho Pedro Sánchez en seis años desde que llegó al gobierno, que no ha hecho ninguna vivienda pública de ningún tipo en España. A eso le sumamos las que construimos nosotros como Ayuntamiento, con nuestra empresa municipal de la vivienda, que son 158, de las cuales 27 son para las familias numerosas: las grandes olvidadas en las políticas de vivienda. Estamos realizando el proyecto para otras 108 más en venta y estamos trabajando -ya tenemos un estudio- en otras 460 siguiendo el modelo del Plan Vive de la CAM de alquiler asequible pero promovidas por el Ayuntamiento.

Cuando llegó en 2019 había 54.570 habitantes. En 2023, 64.742. ¿Por qué ha tenido Boadilla este crecimiento?

A raíz del covid, la gente se dio cuenta que encerrado solo en un piso se vive peor que en un chalé con tu piscina, tus jardines, tus zonas verdes. Sobre todo por la implementación del teletrabajo, mucha gente vendió sus pisos de Madrid, que los vendieron bastante bien, y con ese dinero se pudieron comprar un chalé en Boadilla. Y ahí hubo un «boom». A parte es uno de los municipios con un Plan General aprobado desde 2015 que permitía crecer. Otros municipios están en ello ahora. Boadilla lo había iniciado en 2003. Se paró por la crisis de 2008. Se empezó a retomar en 2014-2015, y el resultado es que al final en 2019-2020, a partir de la pandemia, había mucha oferta de vivienda en Boadilla y se ha llenado rápidamente.

Javier Úbeda Liébana, alcalde de Boadilla del Monte, durante un momento de la entrevista el pasado 6 de septiembre David Jar Fotógrafos

¿Va a llegar el Cercanías a Boadilla?

El lunes [hoy] me reúno con la secretaría general del Ministerio de Transportes. Lo que queremos es que nos aclaren dónde está el estudio que contrataron hace más de tres años, que costó más de 200.000 euros, sobre la viabilidad del Cercanías a Boadilla. Que no decimos ni sí ni no. Si no cuál es el resultado del estudio, que tenía que estar hace más de un año y que no aparece por ningún sitio. Boadilla es de las pocas ciudades de la Comunidad de Madrid que no está conectado con la red de Cercanías.

¿Qué espera de esa conversación del lunes [hoy]?

Por lo menos una disculpa por la demora. Y espero poco, sinceramente. Tenemos un ministerio que te dice que los trenes en España están mejor que nunca, cuando están peor. Como tiene esa realidad distorsionada, yo espero poco de esa reunión.

¿Confía en que llegará el tren a Boadilla?

Debería llegar el tren a Boadilla. Y en algún momento llegará por el crecimiento también de los municipios que rodean a Boadilla. Pero si va a llegar a Soto del Real que tiene 10.000 habitantes, tiene sentido que llegue a Boadilla con 64.000.

El PP gobierna desde 1987 en el municipio. ¿Se sienten invencibles?

No, porque de hecho ganó Ciudadanos en las generales del 19, en las de abril de 2019 quedaron primeros y el PP segundo. Te das cuenta que en un momento dado el votante es libre y vota lo que considera. Y al mes siguiente, en mayo, yo revalidé la mayoría absoluta. Ves que el vecino es libre y vota lo que considera. A nivel local, creo que con la gestión buena que estamos haciendo la gente está contenta. Así nos lo transmite. A lo mejor un día metemos la pata mucho y aparece otro por otro lado, pero no parece probable.

¿Cuáles son las preocupaciones de los vecinos del segundo municipio con la renta media más alta de España?

Primero, la seguridad, que no es competencia nuestra, pero evidentemente hacemos mucho por la seguridad, con la videovigilancia en las entradas y salidas del municipio, con el refuerzo de la Polícía Local, con la patrulla de drones, con la unidad canina. Y la colaboración ciudadana también. Al final se crea una red, una estructura de seguridad en la que tanto vecinos como agentes trabajan de la mano.

Habla de regenerar el PP, ¿considera que lo han conseguido?

Sí, y prueba de ello son los resultados, que han ido creciendo año tras año. El resultado del año pasado [de las elecciones municipales de mayo de 2023] es el mejor resultado del PP en Boadilla en la historia.