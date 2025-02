Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos: «Le pido al Gobierno de España el cierre de la M-50. Es una obligación»

Jesús Moreno (Madrid, 1967) llegó por amor en el año 2000 a Tres Cantos, el municipio de casi 53.000 habitantes a 23 kilómetros al norte de Madrid. Moreno va a cumplir el próximo mes de marzo 13 años como alcalde, aunque comenzó como concejal en 2007, época en la que no se imaginaba que acabaría como regidor. En esta legislaturas y en la anterior su partido (PP) ha obtenido dos mayorías absolutas seguidas, pero no olvida a la oposición :«Ellos son también parte de la sociedad tricantina», cuenta en la sala de alcaldía del ayuntamiento. Moreno plantea este año como el de la «salud y el bienestar», con unas «cuentas saneadas», en un 2025 que comenzó con la aprobación de una ordenanza sancionadora respecto a los empadronamientos, pues se habían detectado anomalías en el municipio: viviendas de 90 metros cuadrados con 30 empadronados. Para los jóvenes, Moreno quiere «vivienda y trabajo: que puedan vivir y trabajar en las empresas que se instalen». Y para resolver los problemas de movilidad, pide al gobierno de España el cierre de la M-50, que lo considera «no una opción sino una obligación».

Doce años como alcalde, ¿tiene aspiraciones de llegar a algo más?

No se puede adivinar a qué camino puede llegar uno. Siempre me decía mi antecesor, el alcalde José Folgado (2007-2012), que de todas sus etapas –ha sido diputado, secretario de Estado, profesor– con la que más satisfecho estaba era con sus cinco años de alcalde. Digo lo mismo: no sé lo que me podrá deparar la vida. ¿Ambiciones? Mi principal ambición es siempre trabajar por los demás, donde diga mi partido, soy una persona leal a mi partido. Estoy seguro de que esta experiencia de alcalde será irrepetible vaya donde vaya, esté donde esté.

Lleva dos mayoría absolutas seguidas. ¿Así es más fácil gobernar? ¿Tienen en cuenta a la oposición?

Lo importante para gobernar es que tienes que tener un gran proyecto y un modelo de ciudad y un equipo. Cuando este tiene una mayoría para no depender de otras fuerzas políticas, es más rápido tomar decisiones y llevar a cabo tu política. Pero creo que con mayoría o sin mayoría, lo importante es el diálogo, la concordia, el consenso. Aquí lo hemos estado haciendo, siempre hemos intentado contar los distintos grupos políticos. Ellos son también parte de la sociedad tricantina. Entonces, dentro de nuestras políticas y dentro de ese modelo ciudad que nos hemos dibujado, pues hay acuerdos que sí podemos alcanzar. De hecho, llevamos un año y medio de este nuevo periodo de mandato 2023-2027 y un gran porcentaje de mociones que se presentan por parte de los grupos políticos las aprobamos por unanimidad. ¿Por qué? Porque estamos plenamente de acuerdo.

Acaba de presentar un plan para que sea la ciudad de «la salud y el bienestar». ¿Cuál es la idea de este proyecto?

La idea es muy clara. Todo el mundo nos deseamos un feliz año y sobre todo que tengamos salud. Pensamos que la salud y el bienestar son los dos conceptos más importantes, para vivir felices y con calidad de vida. Y Tres Cantos la tiene. Por eso lo que hemos presentado hoy (por el martes 28) es para mejorar estos conceptos en muchas ramas. Desde urbanismo, desde el ocio, desde la cultura, desde la educación, el deporte, desde la seguridad.

¿Y algunos ejemplos de cómo se va a hacer?

Tenemos una presión fiscal moderada. Y tenemos unas cuentas saneadas. Tenemos ahorros que los invertimos de un año para otro y eso nos permite afrontar con optimismo todos los proyectos durante este 2025 y para 2026. Podemos invertir más de 70 millones de euros en estos dos próximos años. Y tenemos proyectos muy importantes como Paraninfo. Es un proyecto creo que único en España: en un gran parque vamos a recrear naturaleza con árboles, agua, zonas verdes y donde habrá espacio para la convivencia, para el ocio, para el entretenimiento de las familias. Terminaremos este año Familityteca. Hemos empezado a construir la biblioteca Concha Espina. Este año también empezaremos a construir el nuevo teatro Ciudad de Tres Cantos. También queremos construir la escuela infantil en este espacio. Cederemos una parcela para la construcción del tercer centro médico por parte de la Consejería de Sanidad. Creemos en los servicios públicos, en la calidad de vida. Eso es el bienestar de las personas. Y todo esto en el mejor entorno, como es el Metropolitan Park, donde se van a construir nuevas fases de deporte, ocio, cultura. Son 150 hectáreas que veremos poco a poco cómo se van construyendo. Queremos hacer una ciudad mucho más humana, donde la persona sea lo más importante. Por eso, esa transformación en la Avenida de España, ese gran bulevar que vamos a construir y que va a conectar con el resto: las avenidas de Colmenar Viejo, de Encuartes y de Viñuelas, más de 6 kilómetros. Y también los programas IUVENTA, para jóvenes, y el SAVIA, de atención y cuidado a los mayores.

¿Qué se está haciendo para aliviar el problema de la vivienda?

A corto plazo, tenemos la finalización de la zona norte, donde de esas 8.000 viviendas aún quedan unas 2.000 por construir. Gran parte de ellas son protegidas, VPPL, donde todavía hay opción para acceder a una vivienda en mejores condiciones. Estamos viviendo un momento con conflictos internacionales, con problemas políticos. Sube la inflación y con ello la mano de obra, los materiales y también sube el coste de la vivienda. No es fácil acceder a una vivienda. Lo importante es que la gente joven, sobre todo, se prepare, se forme para que tenga los recursos necesarios para hacer frente a la vivienda. Y lo que tenemos que hacer es legislar para que sea más accesible la vivienda, con tipo de viviendas como el Plan Vive. La Comunidad aprobó el pasado verano la ampliación del uso de suelo terciario, que está destinado a oficinas y que no se utiliza por las nuevas políticas de teletrabajo, a residencial. Lo aprobamos y podríamos obtener más de 600 viviendas, también en régimen de alquiler. Y a largo plazo tenemos que ser valientes y hacer una revisión de Plan General, que se hará este año, para ver cómo queremos que tres cantos crezca en el futuro. Quiero que nuestros hijos se queden a vivir en Tres Cantos

¿Qué problema supone para el municipio la movilidad?

Tres Cantos –aunque no solo– tiene dos retos muy importantes. Uno, el suministro eléctrico. Necesitamos más, para que se puedan implantar empresas y no cerremos la puerta a inversores. Y el segundo, que es fundamental para seguir avanzando, es la movilidad. Yo apuesto mucho por el transporte público. Y vamos a tener la segunda estación de Cercanías en el año 2026-2027. También le pido al gobierno es seguir invirtiendo en Cercanías. No podemos tener esa incertidumbre con los horarios. Y respecto del transporte privado, le pido al Gobierno el cierre de la M-50. No es un tema de Tres Cantos sino de la Comunidad de Madrid. El cierre ya no es una opción, debe ser una obligación por parte del Gobierno de España. Si queremos ser pioneros en España en atracción de empresas y talento, necesitamos unas buenas comunicaciones. Y también por seguridad. Muchas veces nos convertimos como en una especia de ratonera. La M-607 no tiene una vía de evacuación. No entiendo que los partidos de izquierda estén en contra del cerramiento de la M-50.

¿Qué supondría el cierre de la M-50?

Descongestionar la A-1. Mucha gente tiene que coger la A-1 y luego la M-40. Y descongestionar la M-40, porque directamente accederíamos por la M-50 a Tres Cantos.

Dijo que la estación estará para 2026-2027. ¿Se sabe cuándo con más exactitud? ¿Y por qué no ha llegado antes?

En el pasado mandato [2019-2023], cuando se puso en marcha Madrid Content City, sabíamos que venía todo un proyecto de Netflix y de la universidad del Grupo Planeta y nos pusimos en contacto con el Ministerio de Fomento. Y sobre todo a Adif [Administrador de Infraestructuras Ferroviarias] le planteamos la estimación de crecimiento de Tres Cantos. Y quiere agradecerles, porque hicieron el estudio y nos plantearon tres opciones: una urgente, una media y otra a largo plazo. Y por los datos que les habíamos dado, ellos eligieron la urgente. Y estamos hablando del año 2022. Es verdad que hacer una estación no es cualquier cosa, hay que estudiar el terreno. Nosotros vamos a hacer esa parcela para que, sobre una parcela municipal, se construya esa estación, pero es verdad que hace falta hacer estudios geológicos, del terreno, desvío de servidumbre. Adif escogió la opción urgente, pero hablamos de tres, cuatro, cinco años. Y dentro de esos plazos estamos trabajando, por tanto creo que nos gustaría tenerla todos ya, pero lleva sus tiempos de estudiar la mejor posible el proyecto: servidumbres, geología del suelo, otras servidumbres del canal que también pasan por ahí. Por tanto hay que hacer un buen proyecto para que no haya ninguna sorpresa y se pueda construir y podamos tener disponibles pues a finales del 26 o a lo largo del año 2027.

¿No puede prometer que sea antes de este mandato?

Si dependiese de mí... No depende de mí, pero confío plenamente en Adif. Estamos trabajando muy estrechamente los técnicos municipales con los técnicos de Adif, sé que se están involucrando al máximo y tengo plena confianza.

¿Cómo se enteraron de las irregularidades en los empadronamientos?

Los servicios técnicos nos avisaron de anomalías. No es normal que en una vivienda de 90 metros cuadrados hubiese 30 personas empadronadas, viviendo. Y eso no era una irregularidad hasta que hemos aprobado una ordenanza sancionadora. Lo que hemos hecho es regular, de tal manera que si es una vivienda hay más de 8 personas, la policía se puede personar para investigar si hay una anomalía o no. Si hay vínculo familiar donde hay 2 padres y 10 hijos, no hay ningún problema. Se contemplan sanciones económicas de hasta 3.000 euros.

¿Y no se puede dar la anomalía con menos de 8 personas?

Se podrían producir. Pero pensamos que 8 personas en una vivienda es una vida normal. Pero no se puede desarrollar una vida normal con 20 personas y 3 dormitorios.