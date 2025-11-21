Navipark Móstoles, el parque navideño gratuito más grande de Madrid

El Ayuntamiento de Móstoles está ultimando la instalación del parque temático navideño Navipark 2025, que vuelve por segundo año consecutivo a la localidad con un aumento del 30% de la iluminación en el Parque Finca Liana, así como con una nueva pista de hielo cubierta y una Villa de Papá Noel transitable.

Tras el éxito de las Navidades pasadas, que registró más de un millón de visitantes, desde el Consistorio avanzaron hace unas semanas que este parque temático navideño volvería a instalarse en el Parque Finca Liana, desde el sábado 22 de noviembre y hasta el 6 de enero.

De esta manera, el Parque Finca Liana se transformará de nuevo en un lugar lleno de luz, alegría, ocio y diversión para toda la familia, incluyendo una serie de novedades como la instalación de una nueva pista de hielo cubierta y una 'rolling disco', con música ambiente, para disfrutar en el mismo horario de apertura del parque.

Otra gran novedad que se podrá encontrar en Finca Liana este año será la Villa de Papá Noel, que ocupará un espacio de 400 metros cuadrados decorados con motivos navideños, figuras a tamaño real, con decoración luminosa y que será transitable para impregnarse del espíritu navideño y no perderse detalle de este pueblecito.

Además, el Navipark 2025 será más luminoso, ya que se triplicará el número de figuras luminosas y aumentará un 30% la iluminación en el propio recinto del Parque Finca Liana, aportando más calidez y brillo a este escenario navideño, siempre con iluminación led, por un compromiso con la reducción en gasto energético y con el medio ambiente.

Por otro lado, también habrá un nuevo carrusel veneciano de dos plantas, el tradicional tiovivo en el que disfrutar toda la familia, una noria de 30 metros y más de 40 atracciones que ofrecerán diversión y emociones para todos, según ha señalado el Consistorio en una nota.

Por último, la zona de hostelería y restauración se ampliará este año en Navipark con una gran variedad de propuestas gastronómicas, que este año se triplican e incluirán, como novedad, una zona de 'Christimas Burger', una zona de sabores latinos y un mesón de comida tradicional.

Navipark 2025 abrirá sus puertas este sábado 22 y permanecerá instalado hasta el 6 de enero durante todos los días, de 17:00 a 18:00 horas.