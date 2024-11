El Madrid de 2050: aerotaxis, equilibrado y sostenible

Madrid se prepara para encarar un futuro lleno de desafíos y transformaciones. En el evento «El territorio y la ciudad del futuro: por ejemplo, Madrid», organizado por el Foro Periodismo 2030 y la Fundación AXA, se presentaron ayer las propuestas de expertos de diversas disciplinas sobre cómo será la capital dentro de tres décadas. La jornada, inaugurada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofreció una visión futurista y a la vez realista, en la que el progreso tecnológico, la sostenibilidad y la humanización del entorno urbano jugarán un papel clave. Uno de los puntos más destacados del evento fue la presentación de una encuesta realizada por Metroscopia, dirigida por José Juan Toharia, que profundizó en cómo perciben los españoles las ciudades del futuro.

Ayuso en la jornada, El territorio y la ciudad del futuro en COAM. David Jar David Jar Fotógrafos

Según los resultados, el 80 % de los entrevistados cree que en 30 años los robots con aspecto humanoide serán los encargados de las tareas domésticas, mientras que el 64 % se imagina viviendo en pequeños pisos de 40 metros cuadrados en grandes urbes como Madrid. Además, el 67 % de los encuestados apuesta por una movilidad sin conductor, anticipando la llegada de coches autónomos. En el acto, que tuvo lugar en el Colegio de Arquitectos de Madrid, se abordaron otros temas relacionados con la vivienda, la movilidad y el ocio, con la participación de arquitectos, urbanistas, restauradores y expertos en cultura, todos moderados por los periodistas Fernando Jáuregui y Sara Medialdea.

Ayuso en la jornada, El territorio y la ciudad del futuro en COAM. David Jar David Jar Fotógrafos

El urbanista Fernando Caballero, autor del libro «Madrid DF», señaló que la ciudad tiene el potencial de convertirse en una megalópolis como París o Buenos Aires, pero también tiene la opción de esquivar ese modelo y convertirse en una «ciudad de ciudades». Según Caballero, en 2050 Madrid podría albergar a más de diez millones de personas, y será crucial que se logre un desarrollo urbano que no solo sea próspero, sino también equilibrado, sostenible y humano.

Por su parte, Díaz Ayuso destacó en su intervención que la Comunidad de Madrid es una región que ha experimentado un crecimiento vertiginoso en las últimas tres décadas, pasando de 5 a 7 millones de habitantes. Sin embargo, también subrayó que el envejecimiento de la población exige repensar los servicios públicos. «Vamos a ser mayores, pero vamos a ser menos abuelos, porque hay menos niños, y con más soledad», dijo. En su discurso, remarcó el reto de humanizar el futuro de la región, apostando por una «región capital, pero una región humana».

En cuanto a la vivienda, la encuesta reflejó que muchos madrileños se imaginan viviendo en pisos de apenas 40 metros cuadrados. Sofía Iturbe, fundadora de Libeen Smart Housing, abordó uno de los problemas más acuciantes para los jóvenes: la imposibilidad de acceder a una vivienda propia. Iturbe propuso una solución que permita a los jóvenes destinar parte del alquiler al ahorro para, finalmente, poder adquirir su casa. «El 84% de los millenials quieren comprar, pero no pueden. Necesitamos encontrar fórmulas que hagan posible ese sueño», destacó.

El futuro está en el aire

Carlos Poveda, CEO de la empresa de drones UMILES, destacó que la movilidad en las ciudades cambiará radicalmente con la introducción de tecnologías como los drones y los aerotaxis eléctricos. «En 5 o 6 años tendremos aerotaxis certificados y será una realidad que mejorará la conectividad urbana y la relación entre las grandes ciudades y las zonas interurbana», aseguró. El futuro de Madrid también será un lugar de encuentro y esparcimiento.

Pepe Caldas, restaurador y empresario, habló sobre cómo los restaurantes del futuro seguirán siendo espacios de socialización y bienestar, claves para la salud mental de los ciudadanos. «El restaurante del futuro debe ser un lugar donde las personas se encuentren, disfruten y se relajen», afirmó. Mientras que Tito Pajares, referente del sector del ocio nocturno de la capital, también hizo hincapié en la importancia de las experiencias humanas en un mundo cada vez más digital. Según Pajares, Madrid tiene una oportunidad única para seguir siendo un centro de vanguardia en cuanto a ocio, donde los ciudadanos y turistas puedan compartir y socializar.

Desde el ámbito cultural, Carlos Chaguaceda, director de comunicación del Museo del Prado, subrayó el valor de la cultura como una razón para viajar y conectarse con el pasado en un mundo cada vez más tecnológico. «Cuanto más digital se vuelva el mundo, más valioso será el contacto directo con las obras originales», dijo. Además, destacó las iniciativas del museo para adaptarse a los nuevos tiempos, como las aperturas gratuitas y las sesiones de DJ.

Ayuso en la jornada, El territorio y la ciudad del futuro en COAM. David Jar David Jar Fotógrafos

El Padre Ángel, conocido por su labor con los más vulnerables y recién llegado a la capital tras unos días en Valencia acompañando a los afectados por la DANA, también intervino. En su discurso, hizo un llamado a que la ciudad del futuro no olvide a los más desfavorecidos. «Es doloroso ver cómo no pensamos en los más vulnerables. Todos podemos serlo algún día. Ojalá en 2050 los que no tienen nada puedan llegar a tener algo», expresó, subrayando la importancia de la solidaridad y la inclusión en el Madrid del futuro.

Desafío climático y ambiental

El evento también abordó los retos medioambientales que afrontará la ciudad. Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, señaló la necesidad de anticiparse al cambio climático. «En 2050, la temperatura en Madrid será como la de Marruecos, de seis grados más en verano y tres grados más en invierno. Tenemos que empezar a prepararnos para estos cambios hoy», advirtió. Por eso, destacó la necesidad de políticos «que arriesguen y que estén al lado de la sociedad civil, tienen que escuchar a los profesionales, empresarios y ciudadanos que quieren y luchan por el futuro de Madrid».

Ayuso en la jornada, El territorio y la ciudad del futuro en COAM. David Jar David Jar Fotógrafos

La jornada culminó con las palabras de Borja Carabante, concejal del Ayuntamiento de Madrid, quien resaltó el compromiso del consistorio con una ciudad innovadora, equilibrada y sostenible tanto económica como medioambientalmente. «Queremos consolidar a Madrid como la mejor ciudad para vivir y para invertir».

Según Josep Alfonso, director general de la Fundación AXA, las ciudades del futuro deben prepararse para una urbanización sin precedentes. «Hoy vivimos en un mundo en el que el 56 % de la población mundial reside en ciudades, y para 2050 esa cifra alcanzará el 70 %. Este crecimiento implica tanto desafíos como oportunidades».