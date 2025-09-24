Madrid amplía en Usera el plan piloto de sustituir cubos domiciliarios por grandes contenedores

El Ayuntamiento de Madrid va a ampliar a la plaza de las Tizas y alrededores el proyecto piloto iniciado en el mes de enero en el barrio de Zofío, en el distrito de Usera, tras confirmarse su impacto positivo en la limpieza viaria. Además, la Dirección General de Limpieza y Residuos está evaluando su posible extensión a otras zonas del barrio de Almendrales y Pradolongo.

La medida, presentada por el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, y la concejala del distrito, Sonia Cea, en el marco de la quinta Mesa Técnica de Limpieza, integrada por el Ayuntamiento, asociaciones vecinales y ampas, da respuesta a uno de los principales problemas de convivencia en la zona: el abandono de residuos y enseres en la vía pública.

Modelo que mejora la limpieza y facilita la recogida

El nuevo sistema consiste en la sustitución de los cubos domiciliarios por contenedores de 800 litros y de carga lateral, instalados de forma permanente en la calle. Esta medida, junto a las campañas de concienciación ciudadana, ha logrado reducir notablemente la suciedad en el barrio de Zofío, donde los vecinos han hecho un uso más adecuado de los recipientes.

Con esta ampliación, el Ayuntamiento evaluará la eficacia del modelo en otras zonas de Usera, con la opción de extenderlo a más espacios del distrito en función de las posibilidades y de los resultados obtenidos.

El concejal Martínez Páramo ha recordado que, aunque los datos muestran una mejoría general, “persisten incidencias derivadas de la falta de colaboración vecinal, especialmente en el abandono de muebles y en la generación de puntos negros de residuos”.

En lo que va de 2025, se han registrado 1.810 sugerencias y reclamaciones en Usera, de las que solo 70 están relacionadas con limpieza y 116 con recogida, unas cifras estables respecto al mismo periodo de años anteriores. El abandono de muebles continúa siendo un problema: el 93 % de los recogidos se depositaron de manera irregular en la vía pública, frente a solo un 7 % solicitados por los cauces adecuados. Además, persisten puntos negros de residuos generados por comportamientos incívicos.

Entre enero y finales de agosto, los servicios de Recogida y de Limpieza han levantado 107 actas de inspección por incumplimiento de la ordenanza: 41 por parte del Servicio de Limpieza y 66, de Recogida.

Campañas de concienciación

Desde el Ayuntamiento de Madrid, se está realizando un importante esfuerzo por concienciar a los ciudadanos de la importancia de no abandonar los residuos en la vía pública para mejorar la limpieza de la ciudad entre todos.

En lo que llevamos de 2025, se han desarrollado tres campañas específicas de limpieza: una sobre el correcto depósito de excrementos caninos, la campaña de refuerzo ‘Cada residuo en su sitio. No dejes nada fuera’, centrada en puntos negros, y la campaña ‘¡No tires tus muebles en la calle sin avisar!’, con pegatinas en contenedores para recordar la recogida programada.

Además, en el marco de la Mesa Técnica de Limpieza, la Junta Municipal del Distrito de Usera ha puesto en marcha la primera campaña informativa en español, inglés y chino bajo el nombre ‘Usera, tu casa’para sensibilizar a vecinos y comerciantes y advertir sobre las posibles sanciones que el Ayuntamiento puede imponer en caso de abandono de residuos urbanos en la vía pública. Durante ella, también se han realizado visitas informativas a comercios y comunidades de propietarios y se han distribuido folletos en los tres idiomas para asegurar que llegue a todos los residentes y comerciantes.

“La limpieza de Usera depende tanto del esfuerzo de los servicios municipales como del compromiso de todos los vecinos”, ha insistido Martínez Páramo, quien ha subrayado que el Ayuntamiento seguirá trabajando en ofrecer la mejor calidad en los servicios, en el incremento de la labor inspectora y en campañas de concienciación.

Con la ampliación de este proyecto piloto, el Ayuntamiento de Madrid reafirma su compromiso con mejorar la calidad de vida en los barrios de Usera, manteniendo la limpieza como una prioridad y explorando soluciones innovadoras que puedan extenderse progresivamente al conjunto de la ciudad.