Madrid: más de 4.500 viviendas sorteadas durante la era Almeida

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), “ya ha sorteado más de 4.500 viviendas en régimen de alquiler asequible en los dos mandatos del equipo de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, el 60% de nueva construcción”. Así lo ha destacado el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, en el sorteo de 378 viviendas en régimen de alquiler asequible celebrado en la mañana de ayer en la sede de la empresa municipal.

Las 378 viviendas están repartidas entre 14 distritos de la capital. La mayoría, el 52 % (199 viviendas), se localizan en Vicálvaro, concretamente en el barrio de El Cañaveral donde se ubican dos promociones de nueva construcción. El 20 % (77) están en Puente de Vallecas; el 10 % (38) en Villa de Vallecas y en otros distritos de Madrid: Villaverde (17), Centro (14), Usera (13), Carabanchel (8), Barajas (4), Latina (3), Arganzuela (1), Hortaleza (1), Ciudad Lineal (1), Tetuán (1) y Retiro (1).

De las 199 viviendas sorteadas en Vicálvaro, 196 pertenecen a dos de las nuevas promociones que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid ha construido en El Cañaveral (Cañaveral 5 y Cañaveral 12), que han contado con un presupuesto de 42,8 millones de euros, valor del suelo incluido, de los que más de 34,3 millones son aportación del Ayuntamiento de Madrid y 8,5 millones proceden de Fondos Next Generation de la Unión Europea, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.

Con estas, son un total de 13 promociones las que EMVS Madrid está levantando en este barrio de Vicálvaro, siete de ellas ya finalizadas, sorteadas y adjudicadas, mientras que las seis restantes se encuentran en distintas fases de construcción y se prevé que finalicen sus obras a finales de 2025 o principios de 2026.

Tercer sorteo del año

Este es el tercer sorteo que se lleva a cabo en 2025, después de que el pasado mes de abril se sortearan y adjudicaran otros 310 pisos de alquiler asequible a familias madrileñas. Con el celebrado hoy, EMVS Madrid ya ha sorteado 2.047 pisos en este mandato, el 67 % de nueva construcción. Además, nueve de cada diez de esas viviendas de nueva construcción se han destinado a jóvenes y familias con hijos menores, con el fin de facilitar la emancipación de estos dos grupos.

Como en todas las adjudicaciones anteriores, el sorteo se ha podido seguir en directo a través de la página web de EMVS Madrid y a él han podido optar todas aquellas personas válidamente inscritas en el Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda antes del día 30 de septiembre. Los adjudicatarios pagarán una renta que nunca superará el 30 % de los ingresos de la unidad familiar. El resultado de este sorteo se podrá consultar a partir de mañana en la web de la empresa municipal. Posteriormente, este listado de seleccionados y reservas se publicará también en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Madrid.