"Madrid Otra Mirada" abre las inscripciones para su mayor edición en 194 lugares de interés patrimonial

Una oportunidad de oro para conocer mejor la capital. "Madrid Otra Mirada 2025" celebra su mayor edición entre el 16 y el 19 de octubre con un récord de 194 entidades patrimoniales y 230 actividades gratuitas. Organizado por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano del Área de Cultura, Turismo y Deporte, el programa vuelve a poner en valor el rico y variado patrimonio cultural madrileño.

Durante cuatro días, se podrán visitar palacios, museos, teatros, iglesias, cementerios, parques, jardines, bibliotecas, archivos, centros culturales y edificios singulares. La programación, cuyas inscripciones se abren mañana a las 10:00 h, incluye visitas guiadas, conciertos, conferencias, exposiciones, talleres, proyecciones y propuestas infantiles, todas ellas con carácter gratuito.

Una edición con muchas novedades

Entre las novedades de este año destacan las 21 instituciones que se incorporan por primera vez al programa, entre ellas organismos oficiales como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Instituto Nacional de Administración Pública o el Centro Nacional de Información Geográfica; templos como la Colegiata de San Isidro o el Monasterio de la Encarnación; teatros como el de la Comedia o el Pavón; y espacios singulares como la Fundación Telefónica, el Hotel Casa de las Artes, el Palacio Real de El Pardo, el Parque Forestal de Valdebebas o el Observatorio Astronómico de la Universidad Complutense.

Por otro lado, bajo la temática del 25º aniversario del Convenio Europeo del Paisaje, MOM 2025 invita a madrileños y visitantes a redescubrir el patrimonio de la ciudad como parte de su paisaje cultural. En total, 34 entidades han preparado actividades en torno a esta efeméride, que recuerda la importancia del paisaje en el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía.