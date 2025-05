Madrid ya tiene normativa para los pisos turísticos: estas son las cinco claves

En medio de un enorme ruido que nada tenía que ver con el asunto del Pleno (conflicto israelí-palestino, insultos cruzados, expulsiones del hemiciclo...), finalmente, el Plan Reside, la nueva normativa de pisos turísticos que regirá en la ciudad de Madrid en los próximos años, ya ha sido aprobada. Finalmente, los votos a favor del PP han sido suficientes para sacar adelante el texto.

Desde el Área de Movilidad, Medio Ambiente y Urbanismo que preside Borja Carabante recalcan una idea general: a partir de ahora, turistas y vecinos no cohabitarán en un mismo edificio. Y es que, por encima de todo, el Ayuntamiento asegura que ha querido primar la "protección de la calidad de vida del residente". Si se cumplen los plazos previstos, se espera que entre en vigor el próximo mes de agosto. A continuación, repasamos las novedades

Sólo dos ámbitos

Mientras que el Plan Especial de Hospedaje todavía vigente reglaba las viviendas de uso turístico (VUT) en tres anillos, el Plan Reside dividirá la ciudad en dos ámbitos: el centro histórico –donde la presencia de viviendas turísticas es mayoritaria- y el resto de la ciudad. Ese centro histórico comprende un perímetro que abarca alrededor de cincuenta calles, entre ellas la Avenida de la Reina Victoria; Glorieta de los Cuatro Caminos; Calle de Raimundo Fernández Villaverde; Calle de Joaquín Costa; Plaza de la República Argentina; Glorieta de Francisco Silvela; Plaza de Manuel Becerra; Calle de Doctor Esquerdo; Avenida de Ciudad de Barcelona; Calle de Embajadores; Plaza de Legazpi; Parque de Madrid Río; Glorieta del Marqués de Vadillo; Avenida del Manzanares; Paseo de la Ermita del Santo; Glorieta y Cuesta de San Vicente; Paseo de Ruperto Chapi; Plaza de Cristo Rey; Calle de Isaac Peral; Paseo de San Francisco de Sales y Calle de Guzmán el Bueno hasta avenida de la Reina Victoria.

Normas en el centro histórico

En el perímetro del centro histórico, regirán tres normas: no podrá haber pisos turísticos dispersos en edificios residenciales, incluso en planta baja; en edificios no residenciales, se admitirán sin limitaciones; y en edificios residenciales ubicado en calle no terciarizada (esto es, no considerada comercial), sólo podrá cambiarse el uso a piso turístico en edificio exclusivo durante 15 años, con licencia directa ligada a la rehabilitación y restauración del edificio. Posteriormente, volverá a tener uso residencial.

Fuera del centro histórico

En el resto de la ciudad, el Ayuntamiento permitirá la implantación de pisos turísticos bajo las condiciones actuales (la obligación de contar con acceso independiente) tanto en edificios completos como en viviendas dispersas que convivan con uso residencial. En este último caso, el plan ha incorporado una novedad, tras someterse el texto a información pública: la obligación de que esos pisos turísticos cuenten con un acceso independiente en primera planta y planta baja.

Recuperar el uso residencial

El Ayuntamiento busca también que edificios de uso terciario (esto es, no residenciales, y dedicados a actividades comerciales) pasen a ser residenciales. Para ello, Cibeles ofrecerá "ventajas urbanísticas", como es el incremento de la edificabilidad existente. Además, permitirá la transformación de equipamientos dotacionales privados, "catalogados y obsoletos", en uso residencial para viviendas de alquiler asequible y/o coliving. Dicho cambio sólo se permitirá mediante un plan especial de protección que asegure su restauración y rehabilitación. El Consistorio señala que, actualmente, existen 210 edificios con estas características en el centro histórico.

Protección del comercio de proximidad

Uno de los aspectos que se corrigen con respecto al Plan de Hospedaje de 2019 es la transformación de locales comerciales en planta baja en pisos turísticos. Algo que "ha provocado que muchos locales de barrio desaparezcan de la zona central". De hecho, el Ayuntamiento señala que, de 2015 a 2024, se han transformado 3.306 locales en viviendas y/o pisos turísticos en Madrid. Ahora, con el Plan Reside, se prohíbe dicha transformación en el ámbito del centro histórico. Y más concretamente, en una serie de "vías terciarizadas". Entre otras, comprende tramos de Bravo Murillo; López de Hoyos; Alcalá (desde la calle de Santa Leonor a plaza de Manuel Becerra); Marcelo Usera; Paseo de Extremadura (desde la calle de Alfonso Cea a Puente de Segovia); Glorieta del General Ricardos; Avenida de Ciudad de Barcelona (desde la calle del Doctor Esquerdo a M-30); Avenida Albufera (desde la M-30 a avenida de Buenos Aires); y Príncipe de Vergara (desde la calle de Francisco Silvela a plaza de República Dominicana).