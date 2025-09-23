Magos, humoristas, músicos e Inteligencia Artificial en la Catedral de La Almudena

Con la esperanza como bandera, el poeta Antonino Nieto Rodríguez reúne hoy martes 23, a las 20:00 horas, en la Catedral de la Almudena, a un elenco de extraordinarios artistas y creadores del arte y la cultura. Pintores, escultores, fotógrafos, músicos (cantantes, pianistas, baterías...), magos, humoristas, creadores de Inteligencia Artificial y, por supuesto, poetas.

El encuentro, bautizado como "El peso de la esperanza", se enmarca dentro del Jubileo 2025. "Puesto que el papa Francisco nos ha invitado a ser Peregrinos de Esperanza, redescubramos la importancia de la esperanza en la vida cristiana y nuestro papel como peregrinos en camino hacia la plenitud de la vida en Cristo", afirmó José Cobo Cano, cardenal arzobispo de Madrid. Así, este evento ritual, que cuenta con la colaboración de la Archidiócesis de Madrid, supondrá una ofrenda viva por parte de un talentoso grupo de artistas, dirigidos por Antonino Nieto Rodríguez y con la coordinación de los sacerdotes Carlos Aguilar y Santos Urías, así como del fotógrafo Luis Magán. La entrada es gratuita.