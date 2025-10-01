Majadahonda abre el pago voluntario del IBI y el IAE con bonificaciones de hasta el 30%

El plazo voluntario para pagar los Impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de Actividades Económicas (IAE) en Majadahonda arranca este miércoles y se prolongará hasta el 1 de diciembre, con bonificaciones de hasta el 30%.

Los recibos podrán abonarse a través del Portal Tributario del Ayuntamiento de Majadahonda, en el apartado 'pagar', o presencialmente en el horario establecido por las entidades bancarias colaboradoras que figuran en el reverso del recibo.

Para quienes tengan domiciliados los pagos, el cargo de las liquidaciones por estos conceptos se realizará el próximo 31 de octubre. En cambio, los contribuyentes que no tengan domiciliados los recibos, pueden hacer uso de la domiciliación bancaria para los ejercicios siguientes, aplicándose la bonificación del 5 % por recibo con un límite máximo de 100 euros, ampliado este año con respecto al anterior que se situaba en los 60 euros.

Transcurrido el plazo voluntario, se exigirá el pago de los citados impuestos y tasas por el procedimiento de apremio, con los recargos y, en su caso, las costas que se produzcan. Además del incremento del límite bonificable por domiciliación de recibos de 60 a 100 euros, el presente ejercicio 2025 incluye otras novedades en determinadas bonificaciones aplicables a ambos tributos.

Así, en el ámbito del IBI, se ha incrementado del 10% al 15 % la bonificación por instalación de dispositivos de recarga para vehículos eléctricos. En el caso del IAE, se ha incrementado del 25% al 30 % la bonificación correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y establezcan un plan de transporte urbano para sus trabajadores en los centros de trabajo ubicados en Majadahonda.

De cara al ejercicio de 2026, el Pleno Municipal ha aprobado recientemente un incremento de las bonificaciones aplicables a familias numerosas tanto de categoría general como especial dentro del IBI, así como un incremento desde el 10% hasta el 20 % en las bonificaciones existentes en el IAE para la instalación de energías renovables y dispositivos para la recarga de vehículos eléctricos.

Por último, el Ayuntamiento ha recordado recuerda a los vecinos que no dispongan del recibo para realizar los pagos, que deberán solicitar un duplicado en el plazo señalado, pudiendo acceder al Portal Tributario Municipal https://portaltributario.majadahonda.org/ para su descarga; contactando con el Centro de Atención al Usuario en el teléfono 916344700 donde se les remitirá el duplicado del recibo a su correo electrónico, o acudiendo presencialmente al Departamento de Gestión Tributaria, preferentemente con cita previa para una mejor atención, que se solicita a través de la web municipal: https://www.majadahonda.org/citaprevia-tributos.