Madrid saca los colores a Pilar Alegría por su falta de apoyo al deporte en el región

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha exigido por carta a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, más financiación para eventos deportivos debido a su "olvido deliberado" con la región.

En la misiva, el consejero le ha trasladado a la también portavoz del Gobierno su "decepción" tras la publicación de la concesión directa de subvenciones a administraciones públicas para la ejecución de actuaciones de relevancia deportiva y de interés público, "a través de la que el Gobierno central ha decidido no destinar ni un solo euro a la Comunidad de Madrid".

"Esta situación de falta de apoyo al deporte de Madrid se viene sucediendo en los últimos años, un vacío que quedó reflejado en los últimos Presupuestos Generales que el Ejecutivo central fue capaz de sacar adelante, en 2023, y que, desde entonces, siguen padeciendo los ciudadanos de la Comunidad de Madrid", ha criticado el consejero.

Otro ejemplo más asegura que es la salida de la Madrid Horse Week, en 2024, de la lista de eventos considerados como acontecimiento de excepcional interés público, una situación que, "si no se repara este año, va a suponer la cancelación de la edición 2025 de este importante evento vinculado a la hípica y su industria".

La semana pasada le reprochó este asunto a través de las redes sociales, después de que la ministra justificara que el Gobierno de España ha contribuido en 2025 a grandes eventos deportivos internacionales como el Gran Premio de Montmeló de F1, el Rally Islas Canarias, el Europeo de BTT de La Molina o la eliminatoria de la Copa Davis. Todos han recibido financiación estatal.

Pese a ello, y sobre el asunto de la F1 en Madrid en cuestión, defendió que "Madrid, ni la Comunidad ni el Ayuntamiento, han solicitado financiación para una prueba que comenzaría en 2026".

Eurobasket y piragüismo

"Como respuesta a sus recientes declaraciones, en las que justificaba la ausencia de inversión del Gobierno central en la Comunidad de Madrid en el hecho de que desde el Ejecutivo regional no le habíamos trasladado proyectos de financiación, le avanzo una lista inicial de propuestas para que su departamento pueda apoyarlas económicamente", ha apuntado el consejero.

En concreto, se ha referido al canal olímpico de piragüismo del Centro de Tecnificación de 'La Piragüera', en Aranjuez; la fase 2 de las obras de remodelación del Centro de Natación Mundial 86; el Eurobasket 2029 en la Comunidad de Madrid; Premier Pádel Comunidad de Madrid 2026; Zúrich Rock and Roll Running Series Madrid 2026; Madrid Horse Week 2025 y 2026; y la Copa del Mundo de Escalada 2026 Comunidad de Madrid.

"Le ruego considere esta petición y, sin demora, dé instrucciones a su equipo para que, junto al mío, se puedan concretar los detalles de esta colaboración", ha solicitado De Paco.

Más de 8.000 millones al PIB

El deporte ya aporta más de 8.000 millones de euros al año, una cifra equivalente al 3% del PIB regional. La Comunidad de Madrid apuesta por la mejora de infraestructuras y el apoyo a grandes, medianas y pequeñas competiciones deportivas, así como a las federaciones, ha trasladado el consejero.

"El apoyo a eventos deportivos nos permite fomentar el interés profesional de futuros deportistas y promocionar la región y nuestro país en el exterior, lo que repercute de forma muy positiva en otros sectores de nuestra economía", ha subrayado.

Por ello, el consejero considera "fundamental" que el Gobierno nacional tenga en cuenta al conjunto de las comunidades autónomas, también a la Comunidad de Madrid, "tanto para la mejora de infraestructuras como para la atracción de competiciones deportivas".