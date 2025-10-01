Muere José Antonio Álvarez: el obispo auxiliar de Madrid, de 50 años, sufrió un infarto

El obispo auxiliar de Madrid, José Antonio Álvarez (50 años), ha fallecido a causa de un infarto. “Rezamos por él, por su familia y por toda la Iglesia de Madrid. Descanse en paz”, ha escrito el cardenal José Cobo en un mensaje a los sacerdotes.

“Pedimos a toda la comunidad diocesana y eclesial que, unidos en la esperanza que no defrauda, se eleven plegarias por su eterno descanso”, ha escrito el propio Arzobispado en sus redes sociales confirmando, “con profundo dolor”, el fallecimiento del prelado, que se encontraba en el palacio arzobispal, donde reside, en comunidad, con el propio Cobo y el resto de auxiliares.

Su cuerpo será velado en la cripta de la catedral de La Almudena. Esta tarde, a las 19:00 horas, se celebrará una misa en la catedral.

La noticia ha conmocionado a toda la diócesis, pues se trata de un hombre de extrema cercanía y, actualmente, vicario general, pues en febrero de este año el cardenal Cobo le puso al frente del día a día al reorganizar la curia, según apunta "Vida Nueva".