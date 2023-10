Más Madrid se ausenta del minuto de silencio por las víctimas de Israel

El minuto de silencio convocado en Cibeles por el Ayuntamiento de Madrid por las víctimas de los atentados terroristas en Israel tuvieron una ausencia, de algún modo, ya anunciada: la de Más Madrid. El partido de Rita Maestre, integrado en Sumar, sigue así la línea equidistante del partido de Yolanda Díaz con respecto a los ataques.

La ausencia fue criticada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. El regidor afirmó que, con este ataque, no cabe ningún tipo de “pero”. "No nos podemos acostumbrar a que desde parte de la izquierda se pongan paños calientes ante esta situación".

"Me decepciona la ausencia de Más Madrid y Sumar en este minuto de silencio. Lo único que cabe es una condena total y absoluta y espero que esto no responda a cierto antisemitismo que todavía está latente en el conjunto de la sociedad", añadió el regidor. Además, recordó que el Gobierno de España "no ha firmado el comunicado conjunto con las grandes naciones en apoyo a Israel y eso sólo puede obedecer, o bien a que el Gobierno de España no pinta nada a pesar de ostentar la presidencia de la UE, o bien que no ha querido hacerlo", concluyó.