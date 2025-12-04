Más Madrid reprocha al Gobierno de Ayuso su “modelo para privilegiados”

La portavoz de la formación de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, arremetió contra las cuentas para 2026 presentadas hoy por el Ejecutivo autonómico en la Asamblea de Madrid con un duro diagnóstico: Madrid, dijo, no tiene solo unos presupuestos equivocados, sino un modelo fallido. Arrancó dibujando dos crisis: la vivienda y los servicios públicos. Y diferenció dos caminos: el continuista del Gobierno regional y el alternativo que propone su grupo, basado en “justicia fiscal, expansión del Estado del Bienestar y un nuevo acuerdo social”.

A partir de ahí, tachó los presupuestos presentados por el Ejecutivo autonómico den “continuistas, sin ambición, rácanos (...) incapaces de mejorar la vida de los jóvenes atrapados por el alquiler o de garantizar que una mujer pueda hacerse una mamografía a tiempo”. Por eso, anunció, no venía “a enmendar detalles, sino a impugnar la totalidad del modelo”.

En materia fiscal criticó que Madrid “renuncia cada año a 6.500 millones de euros por beneficios fiscales a los más ricos”, especialmente en Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. “Ese dinero lo pagamos todos con listas de espera, metros que no llegan y escuelas infantiles a 500 euros. Esa renuncia fiscal convierte a Madrid en una región “más pobre para hacer más ricos a los ricos”.

Pero también hizo una semblanza de la vivienda donde Madrid “es hoy el mejor lugar para BlackRock porque es el peor lugar para las familias”, y describió la situación como una “invasión” de fondos buitre que acaparan viviendas:.

También dedicó un bloque a la universidad pública, apoyándose en las protestas estudiantiles recientes. “Madrid es la comunidad que menos invierte por alumno; necesitamos 310 millones extra solo para volver a los niveles de 2009”. Denunció que la educación superior vive “una estafa”, con recortes y un sistema que “quiere dejar a la juventud sin futuro”.

En sanidad, acusó a Ayuso de favorecer un modelo “amañado” donde “dos empresas se hacen de oro mientras millones no pueden ir al médico” y anunció que pedirá una comisión de investigación sobre la gestión del Hospital de Torrejón. Por todo ello cerró con una enmienda a la totalidad: “Necesitamos otros presupuestos para otro modelo de región… un Madrid para todos los bolsillos y para todos los madrileños”.