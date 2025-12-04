Vox acusa a Ayuso de “burlarse de los madrileños” con unos Presupuestos que “ignoran la vivienda y colapsan la sanidad”

Si bien la distancia entre el PP y Vox es amplia, en la defensa de la Ley de Presupuestos esa brecha se ha visibilizado más grande que nunca en la Asamblea de Madrid a la hora de valorar el proyecto de Presupuestos del Ejecutivo autonómico para 2026. La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, cargó contra el proyecto de Presupuestos al que acusó de “no recortar en lo superfluo” y de “cargar sobre la espalda de las clases más precarizadas nuevos impuestos”. Unas cuentas, que responden a la “indiferencia institucional” y a una estrategia política que, a su juicio, “se burla de los madrileños”.

Pero Pérez Moñino fue intensificando el todo a medida que fue hablando de tal manera que denunció que el modelo del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso “empuja Madrid al colapso, a la pérdida de identidad, a la pérdida de seguridad y a la pérdida de nuestros barrios”, especialmente tras el crecimiento de población “sin las infraestructuras necesarias para absorberlo”. Según la diputada, el PP está construyendo “una región en la que solamente pueden vivir quienes tienen suficiente dinero para sobrevivir a sus políticas”.

La vivienda ocupó buena parte de sus descalificaciones. Calificó de “grotesco” el incremento del 0,01% en la partida destinada al acceso a la vivienda, y reprochó al Gobierno regional “insultar” a los ciudadanos: “Sería motivo suficiente para levantarnos de aquí y dejarles solos con su circo”. Recordó además la promesa de la “legislatura de la vivienda”: “¿Dónde están las 25.000 viviendas que usted le debe a los madrileños?”, preguntó.

También arremetió contra la gestión sanitaria, subrayando que “las listas de espera han aumentado un 64% desde que gobierna usted”. Criticó la falta de pediatras y de infraestructuras y arremetió contra la atención a inmigrantes en situación irregular: “Más de 700.000 ilegales han hecho uso de la sanidad pública madrileña”. Por último, acusó al Gobierno regional de “soberbia” por rechazar todas las enmiendas presentadas por la formación de Santiago Abascal: “Han decidido ignorar cada propuesta útil”, lamentó.