Estas son las pistas de hielo abiertas en Madrid para disfrutar durante el puente de la Inmaculada

Con la llegada del puente de diciembre, las familias buscan planes para disfrutar con los más pequeños. Este año, los días 6 y 8 de diciembre coinciden con el Día de la Constitución y la celebración de la Inmaculada Concepción, dando la oportunidad de aprovechar unos días libres antes de las vacaciones de Navidad. Para muchos jóvenes, esto supone un descanso escolar y la oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre.

La ciudad de Madrid ya luce su espíritu navideño, con la iluminación en sus calles y mercadillos que llenan las plazas más emblemáticas de la capital. Sin embargo, entre las propuestas, la más esperada es el patinaje sobre hielo, considerada como una de las favoritas entre grades y pequeños. Durante estos días, varias estarán abiertas en distintos puntos de Madrid, lo que permitirá a miles de madrileños practicar patinaje libre en pleno centro.

La Navideña en Plaza de España

La Plaza de España se transforma en un auténtico pueblo navideño con La Navideña, que este año regresa con una pista de hielo natural de 600 metros cuadrados, perfecta para patinaje libre o disfrutar de los espectáculos programados, que incluyen actuaciones corales, propuestas escénicas y patinaje artístico. Además, el espacio cuenta con un mercado artesanal de 32 puestos y una propuesta gastronómica inspirada en los tradicionales mercados centroeuropeos.

La pista estará abierta al público hasta el 11 de enero de 2026, ofreciendo un plan completo para toda la familia durante el puente de la Inmaculada. El precio de la entrada general es de 9,50 euros por 30 minutos. Si además necesitas guantes, la entrada con guantes cuesta 11,50 euros, y el alquiler de andadores (cuando hay disponibilidad) se puede hacer por 3,50 euros

Metro : Plaza de España (L2, L3, L10)

: Plaza de España (L2, L3, L10) Autobús: 001, 1, 2, 3, 25, 39, 44, 46, 62, 74, 75, 133, 138, 148, C1, C2, N16, N18, N19, N20, N21

Pista de hielo de Matadero

El Matadero de Madrid acoge una pista de hielo de 600 metros cuadrados que estará operativa desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero de 2026. Además de practicar patinaje libre, los visitantes podrán disfrutar de manera gratuita de exhibiciones de patinaje artístico individual, en pareja y sincronizado, organizadas por la Federación Madrileña de Deportes de Invierno.

Matadero Madrid abre este viernes su pista de hielo: horarios y precios Ayuntamiento de Madrid

La pista cuenta con varios accesos, como la Plaza de Legazpi, Paseo de la Chopera, Madrid Río y la Casa del Reloj, aunque a partir de las 22:00 h el acceso será únicamente por Plaza de Legazpi. La entrada cuesta 6,50 euros por cada pase de 30 minutos, incluyendo el alquiler de patines.

Metro : Legazpi (L3, L6)

: Legazpi (L3, L6) Autobús: 6, 8, 18, 19, 22, 45, 47, 59, 62, 76, 78, 79, 85, 86, 123, 148, 156, 180, 247, T32, N12, N13, N14

Pista de hielo en Plaza de Colón

La Plaza de Colón acoge la pista de hielo Javier Fernández, que se extenderá sobre 800 metros cuadrados de hielo ecológico, ofreciendo una alternativa responsable con el medio ambiente. La pista combina diversión en familia con un mercadillo navideño y un tiovivo, completando la experiencia festiva. Estará abierta desde el 29 de noviembre hasta el 6 de enero de 2026, convirtiéndose en un plan ideal para el puente de la Inmaculada y los días previos a la Navidad. La entrada general cuesta 8 euros (patinaje de 30 min y alquiler de patines incluido). Si necesitas guantes, la entrada con guantes asciende a 10 euros.

Metro : Colón (L4), Serrano (L4)

: Colón (L4), Serrano (L4) Autobús: 1, 5, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45, 51, 53, 74, 150, C03, N1, N4, N22, N23, N24, N25, N26

Pista de hielo de Puente de Vallecas

La tradicional pista de hielo se ha instalado en la avenida de Entrevías, frente a la estación de Renfe Asamblea de Madrid-Entrevías. La pista estará abierta al público durante el puente, de 10:00 a 22:00 horas, aunque permanecerá cerrada de 14:00 a 16:00 h. Durante los días lectivos hasta el 19 de diciembre, estará reservada para colegios y asociaciones, permitiendo que los niños disfruten de esta actividad escolar. La pista permanecerá operativa hasta el 6 de enero de 2026, ofreciendo una opción divertida y accesible para familias y jóvenes. El acceso es gratuito.

Palacio de Hielo de Madrid

El Palacio de Hielo, una de las cinco pistas de patinaje más grandes de España, ofrece la posibilidad de patinar durante todo el año, incluyendo el puente de la Inmaculada. Su amplio espacio y modernas instalaciones lo convierten en una opción ideal tanto para principiantes como para expertos, proporcionando un plan seguro y divertido para toda la familia. Para una sesión con patines propios el precio ronda los 13 euros. Si usas patines de alquiler, la entrada cuesta 15 euros.