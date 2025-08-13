Un motorista en estado muy grave al sufrir un accidente en Madrid

Un motorista de 26 años ha resultado muy gravemente herido esta noche al sufrir un accidente en la calle Caramuel, en el madrileño barrio de Puerta del Ángel, en el distrito de Latina.

Emergencias Madrid informa de que el joven ha sido atendido por asistencias de Samur-Protección Civil por traumatismos toracoabdominal y pélvico y por la semiamputación del pie derecho.

El joven, una vez estabilizado e intubado, ha sido trasladado muy grave al Hospital Clínico.

Policía Municipal de Madrid realiza el atestado y ha escoltado el convoy hasta el centro hospitalario, informa Efe.