Respiro térmico en Madrid: bajada de temperaturas y riesgo de precipitaciones

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles un descenso generalizado de las temperaturas en la Comunidad de Madrid, acompañado de posibles lluvias fuertes, especialmente en zonas de la Sierra.

Las mínimas apenas se verán afectadas, pero las máximas experimentarán un descenso más notable, aunque continuarán siendo elevadas en el sur de la región. Los cielos comenzarán despejados, pero la nubosidad aumentará a partir del mediodía, lo que podría dar lugar a precipitaciones localmente intensas. El viento soplará flojo, con rachas muy fuertes en áreas donde se produzcan tormentas.

En la capital, los termómetros oscilarán entre 24ºC y 35ºC; en Alcalá de Henares, entre 21ºC y 37ºC; en Aranjuez, entre 20ºC y 38ºC; en Collado Villalba, entre 20ºC y 34ºC; en Getafe, entre 22ºC y 35ºC; y en Navalcarnero, entre 22ºC y 36ºC.