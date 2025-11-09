Muere un motorista en un accidente de tráfico en el túnel de la M-23 en Madrid

El conductor de una motocicleta ha fallecido este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en el túnel de la M-23 en sentido salida, en el kilómetro uno en Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.

Samur-Protección Civil ha confirmado la muerte de un hombre de unos 55 años tras impactar contra un vehículo de conservación de carreteras que señalizaba un accidente previo.

La Policía Municipal realizó el atestado del accidente, que se ha producido a las 04:00, mientras un psicólogo de Samur-Protección Civil comunicó la noticia a la familia de la víctima.