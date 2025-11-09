Ayuso celebra que la NBA elija Madrid como sede de su Liga Europea: “El mundo y el deporte tienen aquí el mejor escaparate”

La Comunidad de Madrid suma un nuevo logro en su proyección internacional. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, celebró este sábado que la NBA haya elegido la región como sede de su futura Liga Europea, un anuncio que, según destacó, consolida a Madrid como “el mejor escaparate del mundo para el deporte”.

Las declaraciones se produjeron momentos antes de participar en la Santa Misa por la Festividad de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la ciudad. Ante los medios, Ayuso vinculó la decisión de la liga estadounidense con el atractivo global de Madrid y su capacidad para acoger grandes competiciones.

“Es lo mejor que nos puede ocurrir”, afirmó la presidenta. “Les gusta a los niños, a los mayores, a familias de toda condición. Hace que el mundo se interese por Madrid, por ver que somos una región deportiva, que tiene instalaciones y competiciones en casi todos los municipios, donde mayores, personas con discapacidad, mujeres, todos competimos, trabajamos y nos esforzamos en torno a los valores del deporte”.

Ayuso recordó que este tipo de iniciativas contribuyen no solo al prestigio internacional de Madrid, sino también a su economía y cohesión social, al fomentar la práctica deportiva en todos los ámbitos. “El deporte es un motor que une a generaciones y barrios, que impulsa el turismo y proyecta una imagen positiva de nuestra región”, señaló.

La presidenta situó la llegada de la NBA en un contexto de efervescencia deportiva para la capital. “Todos estos eventos (como la NFL, que llega la semana que viene, el EuroBasket, la Fórmula 1 o la Fórmula E) demuestran que el mundo y el deporte tienen en Madrid el mejor escaparate”, añadió.

El Ejecutivo autonómico lleva años potenciando la marca Madrid como destino para grandes citas internacionales, con una estrategia que combina la inversión en infraestructuras deportivas, el apoyo a competiciones profesionales y el impulso del deporte base.