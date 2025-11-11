Muere un trabajador de 32 años al quedar atrapado en una tolva en Arganda del Rey

Un hombre de 32 años ha caído este domingo accidentalmente dentro de una tolva, durante su jornada laboral, y ha fallecido en el camino viejo de Chinchón, en Arganda del Rey.

Según ha informado Emergencias 112, el suceso se ha producido cuando el trabajador se ha caído dentro de la tolva y ha quedado atrapado.

A la llegada del equipo de bomberos de la Comunidad de Madrid, el hombre ya había fallecido. Una vez la forense ha decretado el levantamiento del cadáver, los bomberos han procedido al rescate en preventivo.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad del Summa con una UVI para atención sanitaria, junto a una unidad de apoyo psicológico.

La Guardia Civil se encarga de la investigación.