Pinto busca regenerar el lago del Parque Juan Carlos I para no limitar la aparición de fauna

El Ayuntamiento de Pinto ha dado luz verde al proyecto para la rehabilitación integral del lago del Parque Juan Carlos I, una transformación que busca disponer de un lago "lo más natural posible" donde el agua no presente ningún factor limitante para la presencia de aves migratorias, tortugas, peces, etc.

El proceso iniciado por el Gobierno municipal para que el lago recupere su esplendor llega a su fase decisiva después de que el Consistorio haya sacado a licitación las obras para la impermeabilización, decoración ornamental, instalación de motores e instalación de islas flotantes del lago del Parque Juan Carlos I.

La reparación integral del lago, que se hará a través de la empresa municipal Aserpinto, contará con un presupuesto de 255.999,99 euros y persigue reducir al máximo e incluso evitar el uso de sustancias químicas (cloración del agua) con el fin de disponer de un lago lo más natural posible.

Esto se traduce en que el agua no presente ningún factor limitante para una adecuada actividad biológica, incluida la posible presencia de aves migratorias, tortugas, peces, según ha señalado el Consistorio.

Asimismo, se busca proporcionar la mejor experiencia posible a la ciudadanía, evitando la emisión de gases y olores, tanto derivados del uso de sustancias químicas, como resultante de la potencial instauración de una actividad microbiana no deseable.

"El procedimiento ha sido más lento de lo que nos hubiese gustado, tras haber vaciado y limpiado de lodos la instalación, pero estamos convencidos de que estas obras van a solucionar los problemas de fisuras y pérdida de agua que sufría el lago", ha destacado el teniente de alcalde y edil de Ciudad y Cultura, Fran Pérez.

Por otro lado, el portavoz del Gobierno, Fernando González, ha adelantado que "se van a legalizar tres pozos que estaban en desuso, para que el uso del agua corriente que, por otro lado es obligatorio, sea el menor posible".

"Seguimos dando pasos para recuperar de una vez por todas una parte emblemática de nuestra ciudad, un pulmón para Pinto, y cumpliendo con los compromisos por los que llegamos al Gobierno", ha añadido Pérez