Maratón de donación de sangre en el hospital Puerta de Hierro

El Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, con la colaboración del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, celebra este martes y miércoles un nuevo maratón de donación de sangre, bajo el lema 'Dona sangre, dona vida'.

Los maratones de donación de sangre tienen como objetivo sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la importancia de la donación de sangre para salvar vidas, gracias a la generosidad y el altruismo de los ciudadanos, ha recordado el centro hospitalario en un comunicado.

Las personas que deseen participar podrán donar en el Banco de Sangre del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, situado en la 2a planta del Edifico de Laboratorios del centro hospitalario. El horario de atención es desde las 8 hasta las 21 horas. Con este gesto se consigue aumentar las reservas de sangre y dar respuesta a la demanda hospitalaria en toda la Comunidad de Madrid.

Los requisitos para donar sangre son tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos, no padecer ni haber padecido enfermedades transmisibles por vía sanguínea, pasar un pequeño reconocimiento médico (toma de tensión arterial, determinación de nivel de hemoglobina y cuestionario con preguntas de salud) y no estar en ayunas.

Asimismo, con el objetivo de facilitar la accesibilidad de los donantes al Banco de Sangre del Hospital Puerta de Hierro, se dispone de plazas de aparcamiento específicas para donantes en la calle Joaquín Rodrigo, a la altura del edificio de laboratorios.

Estas plazas pueden ser ocupadas por las personas que acudan al banco a donar durante los días que se celebra el maratón de donación de sangre y también están disponibles de manera permanente, para quienes quieran ir a donar sangre cualquier otro día del año. Por otro lado, se mantiene el parking gratuito para aquellos que decidan dejar su vehículo en él y acercarse hasta el banco de sangre a realizar la donación.