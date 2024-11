Un nuevo combo gourmet revoluciona a los puristas del vino

Ir contra las normas. Dicho así, esta frase puede poner los pelos de punta porque nunca sabes por donde puede salir el radicalismo. Obviamente, solo me refiero al área culinaria... Lo demás para otros, que mi cometido es llenar de gozo y buenos alimentos el alma y el estómago de mis lectores. Si no fuera por esos visionarios que hacen lo que les place, no tendríamos combinaciones tan ricas y a priori extravagantes, con la misma cantidad de detractores que de lovers, en la mesa como la pizza con piña, el melón con jamón, las uvas con queso –que siempre saben a beso–, los dátiles con beicon o el chocolate con sal. Dulce con salado, ácido con amargo, todo pega. Mezclas suculentas frente a otras un poco más disruptivas, digámoslo así sutilmente, como el bocadillo de Nutella y chorizo, el helado de mozarrella o las gelatinas de carne o verduras, que en los años 80 y 90 triunfaron. Con estos ejemplos, lo que está claro es que todo tiene su público y que la verdad absoluta no existe, todo es relativo. Algo que los puristas posiblemente no lleven muy bien.

Pero en la vida se viene a dejar huella. Y de eso saben bastante Bodegas Cepa 21, la rompedora bodega de Ribera del Duero del genio José Moro, y Frankie Burgers, las hamburgueserías más exitosas de todo Madrid, que pertenece a Grupo Monio, el reputado grupo de restauración originario de Alcalá de Henares. Ambas marcas se han unido y han querido parar los pies el concepto del fast food; presentan una propuesta para saborear sin prisas, que une a su Ribera del Duero más jovial y a su hamburguesa más icónica. Sí, tinto y hamburguesa; esto es música para mis oídos y elixir para mi estómago.

El dúo «Hito x Frankie» conforman una experiencia exclusiva de sabor y con un toque prémium frente a lo que todos tenemos en mente de comida rápida. Eso de que la hamburguesa solo se toma acompañada de un refresco es cosa del pasado. Disponible en los tres locales de Frankie Burgers en Madrid —Lagasca, Ponzano y Espronceda—, el combo está compuesto por una copa de Hito, la versión más fresca de la gama de los tintos de la bodega vallisoletana, y la Frankie Cheese Bacon, segunda mejor hamburguesa de España a domicilio 2023 y primera de Madrid, y emblema de la compañía.Hasta el 15 de diciembre, podemos gozar con el combo más hedonista y disfrutón. «Hito x Frankie» es una edición limitada que demuestra que el tinto puede ser el mejor acompañante de una suculenta burger y que esta no es un bocado para tomar rápido, sino que resulta ideal para disfrutar lentamente y apreciar cada uno de los matices. Y es que Cepa 21 y Frankie Burgers comparten esa filosofía artesanal y de lo hecho con sumo cuidado. Con esta unión, Bodegas Cepa 21 y Frankie Burgers introduce la cultura del vino entre los más jóvenes. ¿Quién dijo que a los jóvenes no les gustaba el vino? Cada vez son más los que se interesan por este mundo y aprecian este pequeño placer. Ellos son nuestro futuro y a disfrutones a esta generación no les gana ni Cristo.

Frankie Burgers para los burger lovers es un lugar de referencia; hamburguesas de nivel a un precio asequible bajo un concepto fresco y joven, y ahora con un dúo que viene dispuesto a romper moldes. Hito es la versión más fresca de la gama de los tintos de la bodega de José Moro; su combinación de matices, su modernidad y la elegancia de cada copa lo convierten en un vino versátil y perfecto para cualquier reunión. De color rojo picota con ribetes violáceos, este vino está elaborado a partir de la selección de uvas de la variedad tempranillo (tinto fino) de los viñedos más jóvenes y cuenta con una crianza en barrica de roble francés. Por su parte, la Frankie Cheese Bacon completa este dúo de excepción, jugoso buque insignia de Frankie Burger –eje central de la carta y receta en la que se basan el resto de las opciones cárnicas–. Este bocado se elabora con los mejores cortes de vacuno de raza, molidos a mano diariamente, bacon ahumado al natural, quesos cheddar y la secreta salsa Frankie; junto a la carne, el trío de excepción lo completan un exquisito y tierno pan brioche y las patatas fritas caseras –cortadas a mano y cocinadas cada día–.

Una pareja de diez, que tiene su origen en proyectos de quitarse el sombrero. Bodegas Cepa 21 es el proyecto más personal del bodeguero vallisoletano José Moro, una unión entre amor por el terroir y la apuesta por la vanguardia vinícola. Moro ha recorrido el mundo con una botella de vino bajo el brazo y siempre con la bandera de la Ribera del Duero y del vino español. Cepa 21 fusiona la experiencia vitivinícola de toda una vida con una apuesta por la innovación en un entorno único y con una protagonista sublime, la uva tempranillo. Por su parte, Frankie Burgers cuenta con una propuesta gastronómica desenfadada, que apuesta por productos denominación de origen, buena técnica y la calidad. Inspirada en las primeras y auténticas hamburgueserías estadounidenses nacidas entre los años 20 y 40, la marca parte de la premisa de que en la sencillez y la calidad está el éxito.

Ya pueden salir de la cueva a los que siempre les gusta ir a contracorriente en la mesa.