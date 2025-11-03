Un detenido en la estación sur de autobuses con 30 kilos de cocaína en su equipaje

La Policía Nacional ha detenido en la Estación Sur de Autobuses de Madrid a un hombre que llevaba en su equipaje veinticinco paquetes con cerca de 30 kilos de cocaína.

Según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los hechos tuvieron lugar el pasado 28 de octubre en la Estación Sur de Autobuses, cuando policías pertenecientes a la Brigada Móvil-Policía en el Transporte interceptaron a un pasajero en un control en el interior de un autobús, informa Efe.

Una vez identificado, los agentes inspeccionaron su maleta donde localizaron veinticinco paquetes envueltos en cinta, que contenían en su interior cocaína.

El hombre ha sido detenido como presunto responsable de un delito contra la salud pública y puesto a disposición judicial.