El Orgullo más político en Madrid mira de reojo a las elecciones de julio

Las fiestas del Orgullo siempre han tenido un marcado carácter político, con "toques" de atención a aquellos representantes públicos que, en opinión de las organizaciones convocantes, no cumplen con el colectivo. Ese tinte será más intenso que nunca en los actos del Orgullo 2023 en la capital, conocido como MADO, y que se celebrarán del 28 de junio al 2 de julio. Y es que las elecciones generales del 23 de julio, y un posible cambio de rumbo político, están a la vuelta de la esquina. Sobre todo por el posible desembarco de Vox a puestos ministeriales. Los organizadores no ocultan el sesgo ideológico. "Es el momento de defendernos en las calles y en las urnas", ha afirmado Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+). "Cuando metamos la papeleta en la urna, tenemos que ser conscientes de quienes están de nuestro lado", ha dicho por su parte Roni de la Cruz, director de COGAM. "Hay que votar con Orgullo", defendió también Juan Carlos Alonso, coordinador general del MADO.

La semana grande del colectivo LGTBI+ comenzará el miércoles 28, en la Plaza Pedro Zerolo, con el Pregón, acto que correrá a cargo de los protagonistas de la película "Te estoy amando locamente" y la artista Manolita Chen. El 29, en Plaza de España, se celebrará un Orgullo Flamenco, mientras que el viernes 30 tendrá lugar el certamen de Mr. Gay España 2023, cuyo galardón será entregado por la cantante Paulina Rubio y durante el que Anne Igartiburu dará unas "campanadas de la diversidad". En esta misma ubicación actuarán artistas como Ricky Merino, Pastora Soler, Gemelliers o Javi Mota, y el domingo se celebrará la gala de clausura bajo el tema "Orgullo Latino", con cantantes como Karina, Lucrecia, Mancandy, La Terremoto y una actuación sorpresa.

Por su parte, la Plaza de Callao se dedicará a Europa con motivo del inicio de la presidencia española de la Unión Europea. Además, el jueves 29 albergará un escenario monográfico de artistas portugueses para celebrar que, en 2025, Portugal acogerá el EuroPride.

En este contexto, una polémica que ya es tradicional: la colocación, o no, de la bandera del arcoiris en el Palacio de Cibeles. En ediciones anteriores, el consistorio presidido por José Luis Martínez-Almeida alegó la ilegalidad de colocar banderas no oficiales en el Ayuntamiento, lo cual conlleva sanción económica. El flamante concejal de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, adelantó ayer que la bandera del colectivo no ondeará, pero el edificio, al igual que la emblemática fuente, estarán iluminados con los colores LGTBI. "Si el problema es si cuelga o no una bandera en el Ayuntamiento, es que no hay ningún problema con el Orgullo", defendió Martínez-Almeida. "Siempre hemos defendido que es uno de los grandes eventos que se celebran al año en Madrid, que transmite una imagen de Madrid como una ciudad libre, abierta, tolerante y diversa", añadió.