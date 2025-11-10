Pinto: ya hay fecha para visitar el piso piloto de las 422 viviendas del Plan Vive

El alcalde de Pinto, el popular Salomón Aguado, ha anunciado que el piso piloto de las 422 viviendas del Plan Vive en el municipio estará terminado y amueblado en la primera quincena de diciembre, momento en que los pinteños interesados podrán visitar las instalaciones.

Allí podrán comprobar "de primera mano" los acabados, el tamaño y distribución de los pisos" y, al mismo tiempo, podrán resolver "las dudas" y recibir orientación por parte de los técnicos. Está previsto que los alquileres partan desde los 488 euros al mes, más gastos, según ha avanzado el regidor.

Aguado ha explicado que el Gobierno local (PP y Pinto Avanza) trabaja "24 horas al día los siete días de la semana" para solventar "los problemas de los pinteños y hacer de la localidad una ciudad amable".

Las viviendas del Plan Vive serán una realidad en el primer semestre de 2026, según las previsiones. Antes, habrá una Oficina de Vivienda para que los vecinos puedan ver en situ los pisos y "comprobar estas viviendas y las condiciones para poder acceder".

El alcalde hizo el anuncio durante el tercer foro del 'Urbanismo en Pinto', donde se ha detallado la transformación urbanística de la ciudad. Es un proyecto de mejora de la movilidad a todos los niveles que se ha emprendido esta legislatura. El objetivo: hacer de Pinto una ciudad más accesible y moderna.

Igualmente, el Plan Municipal de Rehabilitación de Barrios fue otro de los asuntos abordados. En breve comienzan las obras de mejora de la eficiencia energética en diez de las treinta comunidades de propietarios que han solicitado la ayuda. Se trata de un proyecto financiado con fondos europeos Next Generation.