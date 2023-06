¿Dónde celebrar la noche de San Juan en Madrid? Guía de actividades

Que Madrid no tenga playa no significa que no vaya a tener celebración de San Juan. Todo lo contrario. Pues habrá multitud de actividades para hacer hoy, no solo en el centro de Madrid, sino también en barrios y distritos que han organizado su hoguera particular para el disfrute de todos sus vecinos.

La noche más corta del año se celebrará por todo lo grande en la capital con actividades que se alargarán hasta el domingo incluso. Comidas populares, conciertos, fuegos artificiales, atracciones, espectáculos y concursos serán solo algunas de las cosas que se podrán hacer en Madrid a lo largo de todo el fin de semana con motivo de San Juan.

San Juan en el centro, por distritos y barrios: programación

San Juan en el distrito de Retiro

En Retiro celebrarán las fiestas de San Juan hasta el domingo 25 de junio. Las actividades se dividirán entre la calle Narváez y el Parque Martín Luther King. Durante el día de hoy habrá pasacalles, batucada y tocarán Los Rebeldes que darán paso al espectáculo de la hoguera de San Juan.

San Juan en Retiro @JMDretiro La Razón

Durante el sábado y el domingo los eventos continuarán en este distrito con talleres para niños, actuaciones musicales, espectáculos infantiles y torneos de dominó, fútbol 7, baloncesto y pádel.

San Juan en Getafe y Leganés

En Getafe, San Juan también se celebrará hasta el domingo 25 de junio en Juan de la Cierva. A las 17:30, los más pequeños se divertirán con la fiesta de la espuma y talleres de manualidades. A las 00:00 se prenderá la hoguera tras el espectáculo de 'Conjuro mágico' a cargo de la actriz María José Varo.

Programa de las fiestas en Getafe por San Juan La Razón

En Leganés, las fiestas también se alargarán hasta el domingo. Comenzarán hoy a las 23:00 con la actuación de la orquesta The Music Show que dará paso a la hoguera y a los fuegos artificiales. Durante el sábado y el domingo habrá cine de verano con la proyección de 'Los Mitchell contra las máquinas'.

San Juan en Leganés La Razón

San Juan en Ciudad Lineal

Las fiestas de San Juan en Ciudad Lineal se celebrarán en tres ubicaciones diferentes: San Pascual, San Juan Bautista y Quintana. Las actividades, que se alargarán hasta el domingo, comienzan hoy con la fiesta de la espuma a las 18:00. A las 00:00 será el encendido de la hoguera que será amenizado por un DJ.

En la mañana del sábado se realizará un taller de educación vial. A lo largo de la jornada, habrá talleres de sevillanas y bachata, torneo de ajedrez y partido de fútbol chapa. El domingo las fiestas terminarán con una guerra de agua y con talleres infantiles.

San Juan en Alcalá de Henares, San Fernando de Henares y Vicálvaro

En Alcalá de Henares, las fiestas de San Juan tendrán lugar en el distrito V durante hoy y mañana. Además de la popular hoguera, habrá pintacaras, torneos, teatros musicales y diferentes talleres para pequeños y mayores.

San Juan en Alcalá de Henares La Razón

En San Fernando de Henares, la noche de San Juan comenzará a las 21:00 con distintas actuaciones musicales. A las 22:30 se realizará una observación con telescopio y a las 23:50 tendrá lugar el conjuro de las meigas. Esta celebración terminará con la hoguera, la traca y un concierto de música moderna.

San Juan en San Fernando de Henares La Razón

Vicálvaro ya celebra sus fiestas de San Juan desde ayer. Fiestas que se podrán disfrutar hasta el domingo y que tienen como plato fuerte la actuación de Blas Cantó a las 22:30 del sábado 24 de junio. Además habrá también espectáculos infantiles, fuegos artificiales, fiesta de la espuma y conciertos de diferentes estilos.

San Juan en Alcobendas, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes

En la zona norte de Madrid, también se celebrará San Juan. En Alcobendas lo harán de una manera diferente. En primer lugar, repartirán a todos los vecinos tarjetas donde podrán escribir las cosas malas que deseen quemar. En segundo lugar, quien lo prefiera, podrá saltar la hoguera. Además, habrá talleres de chapas y maquillaje.

Las fiestas de Tres Cantos durarán hasta el lunes 26 de junio. Además de la popular hoguera, en Tres Cantos se podrá disfrutar de los conciertos de Camela, Ana Torroja, Chema Rivas y Sofía Cristo, además de distintas orquestas que también amenizarán las noches festivas.

San Sebastián de los Reyes no podía faltar a esta celebración. En este caso, el programa está dirigido especialmente a los jóvenes de entre 14 y 30 años. Entre sus actividades para el día de hoy destacan el taller de conjuros, una actuación musical de una banda australiana de reggae y una batucada, además de la hoguera que no puede faltar en esta celebración por San Juan.