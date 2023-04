Vuelven los años noventa sin salir de Malasaña

Este viernes 21 de abril y el sábado 22, se recreará una habitación de esa década, donde disfrutar de videojuegos Arcade, música de la década y originales rincones como una cama-photocall.

Revive la década de los 90 con la Pop Up Experience "Back to the 90's" de Morrison. La marca de zapatillas nacida de un crowdfunding internacional, ha creado una experiencia única que, el viernes 21 de abril y el sábado 22, llevará al público de vuelta a aquella década a través de una habitación sacada directamente de los 90 para celebrar su colección SS23, cuya principal inspiración es la cultura pop de esta época.

Los asistentes podrán disfrutar jugando con nostálgicos videojuegos Arcade, escuchar música que marcó una era y hacerse una foto en la cama-photocall digna de los mejores Instagrams.

Será el viernes 21 de abril, de 17 a 21 horas, y el sábado 22, de 11 a 21 horas, en la calle Velarde, 14, en pleno barrio de Malasaña (Madrid). La entrada es gratuita y, además, para los primeros 100 asistentes habrá un regalo exclusivo de Morrison.

Durante la Pop Up Experience "Back to the 90's", Morrison presentará también su colección de zapatillas SS23. Será una oportunidad única para revivir una época inolvidable y disfrutar de la moda y estilo de los 90.