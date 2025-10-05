Pozuelo de Alarcón acoge este domingo el tradicional Homenaje a la Bandera

Pozuelo de Alarcón celebrará el este domingo su tradicional Homenaje a la Bandera con motivo del día de la Fiesta Nacional que se conmemora el 12 de octubre.

El acto, que comenzará a las 11.45 horas en la Carretera de Húmera con la Avenida de Europa, estará presidido por el general de brigada Francisco José Gallardo Vergara, que estará acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Paloma Tejero.

La cita arrancará con la explicación del acto castrense por el relator y, a continuación, las autoridades que presiden el acto pasarán revista, ha indicado el Consistorio.

El homenaje continuará con el posterior izado solemne de la Bandera Nacional y el emotivo homenaje a los que dieron su vida por España. Concluirá con el desfile del Regimiento de Infantería 'Inmemorial del Rey Nº1'.

Desde el Ayuntamiento se invita especialmente a los vecinos de esta zona a engalanar sus balcones con sus banderas de España durante esta jornada

Además, la alcaldesa ha animado a todos los vecinos a participar en este homenaje con el que el Ayuntamiento quiere honrar y mostrar respeto por la bandera nacional como símbolo de la unidad de España.

Hispanidad

Este homenaje forma parte de uno de los actos de la programación que el Ayuntamiento ha organizado en torno a la Fiesta Nacional. El programa 'Celebrando la Hispanidad en Pozuelo' incluye, además, las II Jornadas sobre Hispanidad y Leyenda Negra y el espectáculo musical Malinche Symphonic, con el que se estrena la nueva temporada cultural del Teatro MIRA.

Las II Jornadas sobre Hispanidad y Leyenda Negra se celebrarán del 7 al 10 de octubre a las 19.00 horas en la Sala Educarte, y por segundo año, cuentan con la colaboración de la Asociación Héroes de Cavite y el Círculo cultural Hispanista de Madrid.

El ciclo, en el que participarán escritores y expertos en la materia, arrancará el día 7 con la conferencia 'La esclavitud en el mundo Hispano', con Luis Antequera.

Al día siguiente, el miércoles 8, tendrá lugar la Mesa Redonda '¿Qué significa el término Hispanidad?', con Rafael Codes y Luis Antequera y Alfonso Lorenzo como moderador. Esta actividad, que tendrá lugar a las 10.00 horas, está especialmente pensada para los centros escolares de la ciudad, quedando a disposición del público general en caso de haber plazas libres. Para solicitar asistencia se puede enviar un correo a cultura@pozuelo.madrid.

Este mismo día, habrá otra mesa redonda por la tarde sobre 'Las leyes de Indias y el mestizaje' en la que participarán Julio Henche y César Guevara, y que también moderará Alfonso Lorenzo.

Para la jornada del 9 de octubre, la cita será con 'El occidente hispano frente al Occidente anglosajón: ¿Es posible entenderse sin subordinación?', que ofrecerá el ponente Marcelino Lastra.

Como cierre a estas jornadas tendrá lugar el viernes 10 la proyección de la película documental 'España, la primera globalización', dirigida por José Luis López Linares. Al finalizar se celebrará una mesa redonda.

Por último, y como broche de oro a las actividades en torno a la Hispanidad, el sábado 11, en el Teatro MIRA, que estrena nueva temporada cultural, tendrá lugar a las 19.30 horas el espectáculo Malinche Symphonic, un espectáculo en un formato innovador, fusionando una orquesta sinfónica, una banda de rock y los protagonistas que dejaron huella en este suceso histórico. Las entradas están a la venta en giglon.com.