La presa que enfrenta a Torrelodones con el Gobierno y que pone de acuerdo a PP y PSOE

La llegada del PP al Ayuntamiento de Torrelodones, tras lograr la mayoría absoluta el pasado 28 de mayo, trajo consigo una «sorpresa» desconocida hasta ahora por los vecinos: la demolición de la presa del embalse de los Peñascales. Construida a principios de los años sesenta del pasado siglo por la empresa Agroman, en origen estaba destinada a abastecer de agua a las urbanizaciones del entorno. Sin embargo, con el tiempo, esa labor fue asumida por el Canal de Isabel II y la instalación cayó en cierto abandono. Lo que no quita que su retirada pueda suponer un daño al ecosistema que ha generado a su alrededor. Así lo piensa el PP... y también el PSOE, que coinciden en criticar duramente la medida.

Se trata de una orden emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el pasado mes de diciembre de 2022. Y, tal y como ha denunciado la nueva alcaldesa, Almudena Negro, el anterior equipo de gobierno, presidido hasta el pasado mayo por Vecinos x Torrelodones, ni presentó alegaciones ni concurrió al trámite de audiencia, a pesar de tener el plazo de un mes para hacerlo. De acuerdo a la nueva corporación municipal, el anterior Consistorio «ocultó» esta situación a vecinos, oposición y asociaciones, «hurtándoles así el derecho a presentar alegaciones durante el trámite de audiencia pública».

La situación ha llevado al Ayuntamiento de Torrelodones a presentar, en los próximos días, un recurso extraordinario de revisión ante el Ministerio de Transición Ecológica en relación con la resolución 12.800 de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la cual se extingue la concesión de aprovechamiento de aguas del embalse de Peñascales, y que tendrá como consecuencia la demolición de la presa.

Según informó ayer el Consistorio, los argumentos jurídicos para el recurso se basan en los «errores de hecho» en que incurre la resolución, al obviar que el embalse es fundamental en la lucha contra incendios en toda la zona forestal de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Galapagar, Las Rozas e incluso el monte del Pardo, así como la existencia de especies vulnerables y especies protegidas en dicho embalse.

Del mismo modo, el recurso recoge la «indefensión» causada a los vecinos de la zona al no haber sido informados, pero también la indefensión del actual equipo de gobierno, que se ha encontrado con una resolución firme al no «haber acudido al trámite de urgencia y no haber presentado recurso de alzada contra la misma». Además, subrayan que el aprovechamiento para riego se venía haciendo, «por lo que no hay motivo para la extinción de la concesión».

Reunión con los vecinos

La intención del Consistorio es la de solicitar a la Confederación Hidrográfica del Tajo una nueva concesión y una prórroga en la redacción del proyecto de demolición. Un proyecto que debía de haberse presentado, tal y como se indica en la resolución 12.800, el pasado mes de abril, pero cuya redacción ni tan siquiera se inició por parte de la antigua corporación municipal.

Por otro lado, el concejal de Medio Ambiente y el concejal de Urbanismo están en «permanente contacto» con la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, presidida por Carlos Novillo, para lograr, «en el menor plazo posible» la protección de la lámina de agua del embalse, con el fin de no tener que acometer la demolición.

En este sentido, Almudena Negro señalado que «las relaciones son ha continuas y fluidas. Soy muy optimista en cuanto al apoyo de la Comunidad de Madrid. Nuestra intención es lograr cuanto antes la protección medioambiental de las aguas del embalse para que así no haya que demoler la presa».

Desde el Consistorio recuerdan que, el pasado martes, se celebró una reunión entre la corporación y vecinos de Peñascales. Un encuentro «fructífero» en palabras del Ayuntamiento. Y es que los vecinos se están «organizando en una plataforma contra la demolición del embalse» y que será apoyada por el Ayuntamiento. De hecho, el Consistorio tiene previsto lanzar en los próximos días la campaña «Salvemos Peñascales», para la que espera contar con su apoyo.

El PSOE. que junto al PP permaneció en la oposición durante la pasada legislatura, anunció esta semana que defenderá una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid para que tanto el embalse de Los Peñascales como el Arroyo de Trofas sean declarados Zona de Especial Protección Ambiental y se incorporen a la Zona Especial de Conservación. Así lo transmitió en un comunicado el portavoz socialista Guillermo Martín. «Es indudable que se trata de un error de gestión de unos gobernantes que no supieron poner el énfasis adecuado para proteger este entorno y que, entre todos, hemos de resolver», afirmó el concejal.

Guillermo Martín destacó que, casi 70 años después de su construcción, «la realidad es que el embalse nunca se ha utilizado ni para el abastecimiento de agua para consumo humano ni para el riego» aunque, sin embargo, «sí que ha generado un rico ecosistema a su alrededor», informa Efe. No en vano, los informes medioambientales señalan que en el entorno natural que se ha creado con el paso de casi 70 años se ha generado un hábitat capaz de sustentar poblaciones de mamíferos, aves y peces de gran interés, como es el caso del ánade real, la garza real o las nutrias.

Además del valor ecológico, los socialistas destacan en su proposición al parlamento regional que también existen razones de seguridad para mantener la presa de los Peñascales. Y es que, al estar rodeado por dos espacios naturales protegidos, el municipio está obligado a estar especialmente preparado ante el riesgo de los incendios forestales.

Espacio protegido

Los socialistas han presentado esta proposición no ley para garantizar la protección ambiental de la zona y que se incluya a su vez el Arroyo de Trofas y el Embalse de Peñascales en la Zona Especial de Conservación-Lugar de Importancia Comunitaria «Cuenca del río Manzanares» y en las Zonas de Especial Protección para las Aves «Monte de El Pardo» y «Soto de Viñuelas». El arroyo es un afluente del río Manzanares, retenido en el embalse, y que cruza posteriormente la valla del Monte de El Pardo, donde amplía su valle. Por este paraje transita hasta su desembocadura en el río Manzanares, cerca de la línea de ferrocarril Madrid-Ávila-Segovia, a varios kilómetros del pueblo de El Pardo.

A mediados de agosto, la alcaldesa anunció que, en el Pleno ordinario de septiembre, comparecerán a petición propia los concejales de Urbanismo, Antonio Iraizoz, y de Medio Ambiente, Javier Tato, para que los vecinos de Torrelodones tengan conocimiento de la actuación del anterior equipo de gobierno y las medidas que va a intentar poner en marcha la actual corporación. Y es que, en su opinión, en esa ocasión, el Ayuntamiento fue «desleal», así como autor de una grave «dejación de funciones».