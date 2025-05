Protesta ciudadana en el Parque de las Avenidas de Madrid contra un albergue para inmigrantes

Una protesta que va a más. Desde hace semanas, centenares de vecinos de tres portales del Parque de las Avenidas están en pie de guerra contra la apertura de un albergue juvenil en su edificio, en el local del antiguo ambulatorio. Un uso que no han autorizado, según afirman. Además, aseguran que el local no reúne las condiciones de ventilación ni de seguridad.

En el vecindario tienen miedo y exigen medidas en contra de esta apertura, ya que aseguran que otro "hostel" de la misma empresa en Vallecas se ha destinado como albergue para acoger a refugiados y menores no acompañados. Se trata de tres locales ubicados cerca de la Avenida de Bruselas, en el distrito de Salamanca, donde está prevista la apertura de un "hostel" tras el alquiler de estas dependencias a un empresario extranjero, de nombre Mohamed Zakaria Abdelsamad Ibrahim, dedicado a montar estos albergues para mochileros, provistos de literas.

Alegan además que el local no cumple con los requisitos para su apertura ya que en el proyecto de obra figuran tres habitaciones para 35 huéspedes pero sus salidas de emergencia no dan a la calle sino a la comunidad de vecinos que no ha autorizado su uso.

Los vecinos de estos bloques manifiestan su profunda preocupación y malestar ante esta iniciativa empresarial. Afirman haber presentado una denuncia formal en el Ayuntamiento y anuncian movilizaciones si no se reconsidera esta decisión. Los vecinos del Parque de las Avenidas han convocado una concentración en señal de protesta por la apertura de este hotel el próximo 29 de mayo a las 18:30 horas en el número 9 de la Avenida Baviera.