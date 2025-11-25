Renfe compra este edificio en Méndez Álvaro para reubicar a su personal

Renfe ha cerrado la compra a la gestora francesa Ardian del edificio Faro, en la zona de Méndez Álvaro, por 109 millones de euros, a donde reubicará a sus trabajadores desde otros centros de la capital, tras tener que desalojar sus oficinas de Chamartín debido a las obras del proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte.

La compañía estima que esta operación supondrá un ahorro en concepto de amortización de más de 100 millones de euros, dado que el gasto acumulado de alquileres en Madrid necesarios para reubicar a la plantilla, tomando como referencia un horizonte de 50 años (habitual en una inversión inmobiliaria), ascendería 230 millones de euros.

El edificio se encuentra en la zona de Méndez Álvaro, cerca de la estación de Atocha y del resto de oficinas que el operador ferroviario público ya tiene en la Avenida Ciudad de Barcelona y del Paseo de las Delicias, en las que el espacio ya se ha quedado pequeño para el futuro crecimiento que espera registrar la empresa.

"El traslado permitirá concentrar servicios, favorecer la colaboración entre equipos y elevar la calidad de la experiencia de empleado en términos de confort, una medida que se compagina con la llegada anual de más de mil nuevos profesionales cada año y con una renovación global de recursos", defiende Renfe en un comunicado.

El proceso arrancó el pasado mes de junio, cuando la sociedad propietaria del inmueble, Jaesure (filial de Ardian), invitó a Renfe a presentar una oferta por el edificio. Tras varias fases de análisis, presentó una oferta no vinculante el pasado 18 de julio, para evaluar las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del activo.

Asimismo, la compañía elevó el expediente patrimonial y la solicitud de autorización a la Dirección General del Patrimonio del Estado, requisito indispensable para cualquier adquisición por parte de una entidad pública. Finalmente, y tras la autorización de la Dirección General de Patrimonio del Estado, Renfe remitió la oferta vinculante al vendedor. La comercialización del inmueble corría a cargo de CBRE y el diseño a GCA Arquitectos.

"La adquisición del Edificio Faro surge como la opción más favorable, tanto por su impacto económico como por el valor estratégico que aporta a Renfe, que en términos generales dispone de un patrimonio inmobiliario limitado", argumenta la compañía.