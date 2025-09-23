Los restaurantes flexitarianos se abren paso en Madrid

Carne, pescado o zanahorias. Elegir es renunciar y algunos, con la ideología en la mano, no deberían caer en esa disyuntiva tan negativa. En ese sentido, el flexitarianismo, llevar una dieta vegetariana que se practica de forma flexible, podría ser para muchos la mejor opción. Sin duda de eso sabe mucho el que fue campeón de las polémicas cárnicas: Alberto Garzón.

Por concretar: alguien que es flexitariano sigue una dieta vegetariana, la cual está basada en el consumo de vegetales, también en huevos y derivados de la leche, pero consume carne o pescado sólo en ocasiones especiales. Y no hablamos de una boda. Por lo demás, la RAE no ha definido el término flexitariano. Todavía.

El concepto vegan (veganismo) nació en Gran Bretaña en 1944 en la Vegan Society, creada por Donald Watson, en Leicester, Inglaterra. Y aunque muchos pudieran pensar que el movimiento del vegetarianismo y veganismo es nuevo, realmente este movimiento viene de muy atrás en la historia. Varias culturas y religiones ancestrales seguían predominantemente dietas basadas en plantas. La pobreza del entorno, todo hay que decirlo, también animaba a ello.

Sin embargo, el término «flexitariano», al que parece haberse abrazado con entusiasmo el ex ministro comunista de Consumo, Alberto Garzón, es relativamente nuevo. El primer uso conocido del término «flexitariano» se encuentra en el número del 17 de octubre de 1992 del Austin American-Statesman. En este número, la reportera Linda Anthony escribió un artículo titulado «Acorn sirve ‘comida flexitariana’».

La dieta flexitariana engloba aquellas personas que generalmente consumen una dieta vegetariana pero que ocasionalmente, comen carne o pescado. En concreto, flexitarianos son aquellos que comen carne más de 1 vez al mes, pero menos de 1 vez a la semana. El flexitarianismo, prioriza el consumo abundante de productos vegetales como las verduras, frutas, hortalizas y legumbres.

Sin duda una buena opción, más centrada, para el ministro que nos ha dejado perlas como que “el turismo es de bajo valor añadido” o que apuesta por gravar -hasta donde se pueda, y un poco más- las bebidas azucaradas, cuando no ataca a los productores de carne o jamón. Una apuesta por el flexitarianismo que, de alguna manera, es otra manera de hablar de una conducta omnívora. Comer toda clase de sustancias orgánicas, tanto vegetales como animales. Aunque Garzón, cuando estaba al frente del Ministerio, apostase por cargar la bolsa de la compra con algunas en vez de otras...