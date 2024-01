De los Reyes al carnaval

Se acabaron las navidades y ya hay gente que trabaja para el próximo lío que habrá en nuestra ciudad y en la región. En Madrid será San Antón, patrón de los animales, que ha perdido parte de su gracia porque ahora ya no van los camellos a hacer las revueltas por el barrio, ni los jinetes de la Guardia Civil con sus caballos para que no tengan estrés. Me alucina que nos ocupemos más de los supuestos problemas de los animales, que está muy bien, que de los auténticos de los humanos. Es el progreso, dicen.

Este caminante se ha tragado muchas San Silvestres, cabalgatas, maratones, días de la bicicleta y otros actos populares. Y en la calle conoció a un personaje que ya hace años que falta de los festejos públicos masivos. Santiago Estrada era desde los tiempos de Franco el encargado de todos los saraos urbanos. Tenía un despacho en la Plaza Mayor en un organismo que se llamaba «Oficina de coordinación» en la que había pocos papeles y mucha decisión rápida. Había organizado, junto con la Policía Municipal, las manifestaciones de los últimos años del dictador y las cientos de protestas de la transición y la democracia. Se hizo amigo de Marcelino Camacho, que no se perdía una. No se quiso jubilar con 65, ni con 70, ni con 75 y yo creo que murió un verano con más de 80, pero no había manera de echarlo, para suerte de esta gran ciudad. Lo recordé especialmente el día de la San Silvestre donde encabezaba en un coche la comitiva y milagrosamente no se cortaba la carrera. Estos días andará por allá, por el cielo, preparando los carnavales para que todo nos salga bien aquí abajo...