Roberto Ronda: "No queremos que San Agustín de Guadalix sea una ciudad dormitorio"

Natural del municipio en el que ahora repite como alcalde, San Agustín de Guadalix, Roberto Ronda es una de esas personas que no solo ha participado activamente de la vida de la ciudad, sino que, además, ha tenido en su casa, desde pequeño, el más claro ejemplo de amor por el servicio público. Y es que su padre, Antonio Ronda, fue el primer alcalde que San Agustín de Guadalix tuvo en la democracia. «Fueron esas comidas y esas cenas en casa las que despertaron mi amor por la política municipal», asegura. Informático de profesión, en 2011 entró en el Ayuntamiento como concejal y, en 2019, fue elegido alcalde. Y hasta ahora. Con una visión muy clara de cómo es el San Agustín del futuro, espera que, en los próximos meses, el Ayuntamiento apruebe el plan general que ponga en marcha ese sueño de ciudad que tiene su equipo y que pasa, inexorablemente, por la necesidad de hacer de esta ciudad un lugar a la vanguardia de la sostenibilidad. De hecho, su compromiso con la eficiencia energética les ha salvado de más de un disgusto en los últimos años.

¿Afrontan esta legislatura como una continuación de la anterior o hay retos nuevos?

Un poco de los dos. En cuanto al equipo humano, vamos a apostar por la estabilidad y a ser bastante continuista, y, por supuesto, hay proyectos que vienen de la legislatura anterior, sobre todo teniendo en cuenta lo especiales que han sido estos años a la hora de llevar proyectos adelante, especialmente con la pandemia de por medio. Por eso, creemos que tiene que haber cierta continuidad para poder finalizar esas actuaciones que teníamos empezadas o proyectadas. Pero, por supuesto, también hay incorporaciones e ideas nuevas que esperamos poder sacar adelante en estos cuatro años.

¿Como cuáles?

Como proyecto continuista y, sin duda, una de las cosas que más me preocupa como alcalde, y como equipo de gobierno, es la próxima aprobación de nuestro Plan General, que no deja de ser sino poner las normas y las reglas del futuro San Agustín, de cómo dibujar el municipio que queremos para el futuro y que llevamos trabajando en ello más de diez años. Estamos seguros de que en el primer semestre de este 2024 va a ver la luz esa aprobación definitiva y tan ansiada que nos va a permitir progresar como municipio. Sobre todo, porque pone unas bases que creo que son el modelo de éxito de un municipio que es muy demandado para vivir en él. Además, otro de los proyectos más importantes de esta legislatura es la creación de diversas infraestructuras, como la piscina climatizada y una ruta natural alrededor del municipio para que la gente pueda acceder a ella tanto andando como en bicicleta, para poner aún más en valor un entorno tan privilegiado como el que tenemos.

¿Ha aumentado en los últimos años la demanda de vivienda en el municipio?

Sí, bastante. Sobre todo después de la pandemia, porque la gente viene buscando salir de las zonas más urbanas. Pero es cierto que, incluso antes de la pandemia, San Agusín de Guadalix tenía una demanda muy alta. Esto se refleja en los precios de la vivienda, que están muy elevados, y eso quiere decir que el mercado nos apunta que hay mucha gente que quiere venir a ser vecina de esta localidad. Desde luego, nos pilla en un momento muy positivo tanto a nivel de vivienda como a nivel industria, porque también son muchas las empresas las que vienen aquí en busca de suelo para instalarse. Eso, sin duda, son también oportunidades de trabajo para nuestros vecinos, porque pocas cosas hay que mejoren tanto la calidad de vida como vivir cerca del sitio donde se trabaja. San Agustín tiene que despegar y ponerse al frente de lo que es el corredor de la Nacional 1.

Una lucha en la que llevan metidos desde hace casi dos décadas es la del cercanías. ¿Creen que los vecinos de San Agustín de Guadalix podrán disfrutar próximamente de este transporte?

Es complicado. Sobre todo, hay que ser realista, y la verdad es que no es un proyecto que esté cerca de concretarse. Es una inversión muy grande que no creo que el Ministerio tenga en mente ahora mismo llevar a cabo. No me gusta mentir a la gente, así que, sinceramente, no es un proyecto que esté cerca. Claro que estaría bien, porque nos conectaría de una manera mucho más eficiente con la ciudad, especialmente a la gente joven que estudia en Madrid o en Alcobendas.

Con una apuesta tan decidida por la sostenibilidad como la que tienen en San Agustín de Guadalix, el apoyo al transporte público debe ser fundamental.

Desde luego. Cada vez vive más gente en la Nacional 1, así que empiezan a notarse los atascos en horas puntas. Por eso, el cercanías le daría un impulso muy importante a las comunicaciones que, hoy en día, es necesaria.

Desde el ayuntamiento llevan bastantes años impulsando la eficiencia energética en sus instalaciones, ¿continuarán en esta línea en esta legislatura?

Desde luego. Llevamos con ello más de ocho años, nos hemos acogido a muchas subvenciones del Ministerio para conseguir que prácticamente todos los edificios municipales se alimentan de placas solares, así como toda la iluminación del municipio y los polígonos es con led, lo cual supone un ahorro energético muy importante. Por eso, cuando ha llegado esta crisis energética en la que los precios han subido de una manera tan desorbitada, hemos podido amortiguar muy bien el impacto en el presupuesto municipal, que habría sido brutal. Sin embargo, lo hemos podido contener y asumir sin tener que pasarle esa carga a los vecinos como le está tocando hacer a otros municipios. Creo que hicimos los deberes a tiempo, y, ahora, podemos presumir de tener un municipio sostenible y muy eficiente energéticamente.

¿Creen que ya han hecho todo lo que podían hacer en este sentido o van a seguir dando pasos adelante?

Claro, seguiremos avanzando por este camino para mejorar todo lo que en este sentido se pueda ir mejorando y que San Agustín siga siendo una localidad eficiente y sostenible. Son inversiones que se han hecho durante años, pero, por ejemplo, ahora, con la crisis energética, nuestra estimación es que nos hemos ahorrado, gracias a ellas, más de 400.000 euros de la factura de la luz. Es muchísimo dinero. Estamos hablando de casi medio millón de euros del presupuesto anual del ayuntamiento que tendría que haberse desviado a amortiguar las subidas del precio de la energía. Y eso, desde luego, tiene un impacto directo en los vecinos que hemos conseguido esquivar.

¿Qué puede ofrecer San Agustín al conjunto de la Comunidad de Madrid?

Es un pueblo ideal para vivir en él, rodeado de lo que para nosotros es una auténtica joya, que es el entorno natural que tiene. Tenemos enclaves preciosos de los que podemos presumir los que vivimos aquí. Y, todo esto, prácticamente a 15 minutos de plaza de Castilla. Es decir, se dan las circunstancias para tener una cercanía a la gran ciudad muy buena, pero llegar a un entorno en el que parece que estás a muchos kilómetros. Por otro lado, es un pueblo que, sin duda, en los últimos años ha crecido para ofrecer todos los servicios. Tenemos una hostelería y una oferta gastronómica muy importante, con muchísimos restaurantes reconocidos y de muchísima calidad. Además, es un pueblo con mucha actividad deportiva y cultural, en el que todos los fines de semana hay eventos. Lo que buscamos, en definitiva, desde la gestión municipal, es que la gente no venga a vivir a San Agustín porque esté próximo a Madrid, y lo utilice como ciudad dormitorio, sino que haga pueblo, haga vida vecinal y use los servicios que tienen a su disposición.