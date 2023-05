Salto de gigante en el rescate de alta montaña en Madrid

Desde hace un cuarto de siglo, cualquier tipo de rescate o búsqueda de personas accidentadas, extraviadas en la montaña y víctimas que requieran de medios de ascenso o descenso en este tipo de superficies y para los que se requiere el uso del helicóptero en la Comunidad de Madrid, ha contado con ellos. El Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), perteneciente al Grupo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, está de celebración. Por fin, y tras veinte años de espera, el próximo mes de junio incorporarán a su equipo seis enfermeros del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA112) que pasarán a formar parte de las dotaciones de helicóptero de esta unidad. Un paso muy importante que traerá la mejora de la atención a las víctimas en situaciones de emergencia.

En un inicio, los nuevos efectivos seguirán siendo personal del SUMMA 112, pero trabajarán los fines de semana y festivos en las dotaciones del GERA. A pesar de que estos últimos trabajan los 365 días del año, las 24 horas del día, es en estos días cuando más avisos de emergencia reciben, llegando a multiplicarse por cinco. El GERA es uno de los servicios de rescate de España que más números de solicitudes atiende al año, como lo acreditan las 443 emergencias que atendieron en 2021 y que a lo largo de sus veinticinco años de historia, ha prestado asistencia a casi 5.000 intervenciones. Algo que se ha visto fuertemente influido por la cercanía –a tan solo 60 kilómetros– del centro de la ciudad de un medio natural tan exigente y los más de seis millones y medio de habitantes que conforman la Comunidad de Madrid.

Si por todos es conocida la gran exigencia de las pruebas para acceder a cualquier Cuerpo de Bomberos, los de rescate en altura cuentan con el extra de un alto conocimiento en montaña. Es por esto que los nuevos efectivos han tenido que pasar una exigente oposición que han completado con sus conocimientos sanitarios. De algo más de una veintena de aspirantes, solo siete han conseguido el aprobado –seis de acceso directo y uno en bolsa– en extensos exámenes que se han focalizado en los dos principales ámbitos: el sanitario y de montaña. «No podría postularse cualquier enfermero, debían contar con plaza fija y además de pasar las pruebas, contar con conocimientos de montaña y con tener unas condiciones físicas», detalló Miguel Ángel Rodríguez, jefe de equipo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Una vez aprobada la oposición, desde GERA comenzaban con la formación para el trabajo que van a realizar. Después de un curso de progresión en nieve, esta semana han realizado el de helicóptero, que completarán con otro de progresión en roca y escalada para desenvolverse en terreno vertical y que realizarán en las próximas semanas.

Enfermeros del SUMMA se incorporan al grupo GERA de rescate en montaña de los Bomberos de la Comunidad de Madr Jesús G. Feria PHOTOGRAPHERS

Exigencia física

«La exigencia física es evidente, para el módulo invernal tuvimos que subir hasta el pico de Peñalara por la poca nieve que hay. Pero para llegar hasta aquí es entendible que el nivel sea medio alto», dijo Julia de la Figuera, una de las tres enfermeras mujeres seleccionadas. Con una larga trayectoria en el SUMMA112 dijo no tener dudas en dar el salto a este nuevo reto profesional. «Es un proyecto muy bonito. Es muy importante que haya un enfermero en un rescate sanitario porque vamos a poder humanizar, aportar calidad y quitar el dolor a los pacientes además de aportar ese matiz enfermero al que los Bomberos no llegan», aseguró. De la Figuera y sus tres compañeras son ejemplo de que un trabajo de estas características no es una condición de sexo, sino de trabajo y de conocimiento clínico. «No nos olvidemos que estamos aquí para ayudar a los pacientes y rescatar a las víctimas», sentenció.

LA RAZÓN pudo asistir a una de las sesiones del último que han realizado y en la que aprendieron a cómo acceder y desembarcar del helicóptero mediante grúa. Comenzaron con una clase teórica, siguieron con práctica en seco –con el vehículo parado– y terminaron en vuelo. «Empezamos con un nivel más básico y va en progresión en la medida que adquieren conocimientos. Es importante que vean todas las técnicas, incluso las más complicadas para que sepan los procedimientos que seguimos nosotros», asegura Rodríguez. La práctica de grúa simple o con botiquín les permite acceder a cualquier terrero por muy accidentado que sea. Un fino cable que soporta más de 200 kilos y tiene una longitud de cuarenta metros de altura.

Con más de 25 años de experiencia en enfermería, Ismael Muñoz ha sido uno de los seleccionados para trabajar por primera vez junto al Cuerpo de Bomberos del GERA. «Soy muy aficionado a la montaña y entiendo que cualquier persona que necesite atención en la Comunidad de Madrid, en un medio de difícil acceso, un medio natural como es la montaña, necesita de cuidados desde el primer momento». Y resaltó la importancia de «tener una cadena existencial desde el primer contacto con la victima hasta que es transferida al resto de equipos sanitarios que le van a llevar al hospital, en el caso de que tenga una lesión, una enfermedad o un accidente». Emocionado por ver cumplido su sueño de unir sus dos pasiones, la montaña y su trabajo, aseguró sentirse orgulloso del trabajo conjunto que van a dar a partir de ahora. «Lo más importante es que todas las personas que salen a la montaña van a ver implementada la calidad existencial en caso de necesidad».

1,3 millones de llamadas

El operativo de GERA está compuesto de un oficial jefe, un jefe supervisor –jefe de base–, siete mandos intermedios –jefes de turno y un coordinador–, 54 rescatadores repartidos en seis turnos, además de los tres pilotos y dos mecánicos del helicóptero. Siempre permanecen en la base un mínimo de 4 profesionales rescatadores en alerta, más la tripulación de la aeronave. Por su parte, el SUMMA 112 atendió en 2022 casi 1,3 millones de llamadas por urgencias y emergencias sanitarias en 2022. Movilizó más de 560.000 recursos entre Soportes Vitales Avanzados como UVI móviles, helicópteros y Vehículos de Intervención Rápida, así como Ambulancias de Soporte Vital Básico y Unidades de Atención Domiciliaria. El año pasado realizaron 48 actuaciones conjuntas entre el GERA y el SUMMA 112.Un ejemplo del acierto de la incorporación de estos profesionales al GERA, ya que muchas emergencias atendidas por este cuerpo son realizadas en situaciones extremas que requieren de una inmediata valoración sanitaria, que permita optimizar los tiempos mientras se traslada a una persona que haya sido rescatada. Solo el tiempo y los resultados pertinentes serán los encargados de reafirmar esto.

Con los impuestos de los madrileños

►Uno de los grandes bulos que corren sobre el rescate de montaña es su coste. Es cierto que en algunas comunidades, y dependiendo de las circunstancias en las que se haya dado el accidente, el rescate puede oscilar los miles de euros. Sin embargo, y para desconocimiento de muchos, en la Comunidad de Madrid este tipo de acciones son gratuitas. «A diferencia de otras comunidades, la asistencia en la región es totalmente gratuita. Tiene un coste pero que se paga con los impuestos que pagamos todos. Digamos que nadie te va a reclamar el coste del rescate», aseguró Rodríguez. Lo único que todos aquellos que decidan subir a la montaña deben tener presente es la precaución ya que, en definitiva, las imprudencias que puedan cometer las pagan todos los madrileños. Esto es lo que tratan de divulgar desde el GERA con diversas campañas, así como la importancia de pedir auxilio lo antes posible. «Hay mucha gente que, en una situación de peligro, cree que tendrá que pagarlo y retrasa la llamada para que acudamos a rescatarlo», confesó. Esto hace que una situación extrema o un accidente de fácil solución puedan pasar a ser de mayor gravedad debido a la espera.