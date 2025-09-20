El pianista Mikhail Tolstov interpretará obras de Haydn, Chopin o Liszt el próximo viernes en el club Monteverdi de Madrid

El próximo viernes 26 de septiembre, el Club Monteverdi acoge un evento de Mikhail Tolstov, pianista ucraniano, en el que interpretará algunas de las obras más famosas de intérpretes como Joseph Haydn, Frederic Chopin o Franz Liszt, entre otras. El evento tendrá lugar a las 19:30 horas de la tarde en este club situado en la madrileña calle Almagro número 36.

Mikhail Tolstov, nacido en Mariúpol (Ucrania) en 2002, forma parte desde 2020 de la Cátedra de Piano Fundación Banco Santander en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Comenzó sus estudios allí con Dmitri Bashkirov (hasta 2021) y desde el curso 2021-2022 trabaja con la profesora Milana Chernyavska. Su formación está respaldada por las becas de Santander Bank Polska y la Fundación Albéniz.

Se inició en la música a los 6 años en la Mariupol Art School, y con 11 ingresó en la Escuela Lysenko de Música Especializada de Kiev, bajo la guía del profesor Sergei Riabov. Más adelante, en 2019, prosiguió su formación en la Academia Nacional de Música Tchaikovsky de Kiev.

Ha ampliado su experiencia a través de clases magistrales impartidas por destacados pianistas como Ralf Gothóni, Stanislav Loudenitch, Rena Shereshevskaya, Nikolai Demidenko y Eldar Nebolsin.

Desde muy joven destacó en concursos: obtuvo premios en el regional e internacional “In the homeland of Sergey Prokofiev” en Donetsk (2011 y 2013), en el Concurso Nacional de Solistas con Orquesta “Noviembre Musical” en Mariúpol (2012 y 2013), en el Concurso Internacional para Jóvenes Intérpretes de Crimea (2012), además de un diploma en el II Concurso Internacional de Piano de Kiev (2018).

Debutó con orquesta a los 9 años, interpretando el Concierto en fa menor de Johann Sebastian Bach. Desde entonces, ha actuado junto a formaciones como la National Philharmonic de Ucrania, la Ukrainian Radio Orchestra o la Tchaikovsky Kiev National Music Academy Orchestra. Asimismo, participó en el Museo Prokofiev de Krasnoye (Sontsovka) en el marco de la conmemoración del 120 aniversario del compositor.

Este será el orden de interpretación del pianista Mikhail Tolstov del evento en el Club Monteverdi el próximo 26 de septiembre: