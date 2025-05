Sigfrido Herráez: «He sido víctima de una campaña malintencionada"

Sigfrido Herráez respira aliviado después del enmarañado y polémico proceso electoral en el que se ha visto envuelto para el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM). Su aspiración era revalidar el puesto que había desempeñado en los últimos años. Pero primero se vio primero fuera del proceso, por decisión de la Mesa Electoral, y luego fue repuesto como aspirante por orden de un juez. Las elecciones, que concluyeron el día 27, le han dado un respaldo aún mayor que en las anteriores elecciones. ¿Su propósito? Continuar con la labor que ha venido desarrollando.

¿Se esperaba el resultado que ha obtenido estas elecciones?

Hace tres años sacamos 900 votos y ahora 1.200. Esa progresión es razonable y lógica. Otra cosa son los resultados de los demás. Eso es lo que no esperaba, los resultados de otros. Pero bueno, al fin y al cabo el campeón de Europa, como digo yo siempre, lo es, aunque sea con penalti en el último minuto. Hemos ganado las elecciones. Lo más importante ahora es gobernar.

¿Cree que ha sido víctima de una campaña malintencionada?

Por supuesto. No hay ninguna duda. A nosotros se nos descarta como candidatura y a los tres días la Mesa Electoral recibe tres autos de jueces distintos diciendo que se debe admitirla. Es evidente que lo que ha pasado no ha ocurrido de manera fortuita. Ha habido una intencionalidad muy clara en algunas personas. Yo no digo que toda la gente la haya tenido. Anoche, hablando con Jesús San Segundo (la candidatura rival), saqué la conclusión de que ha tenido gente a su alrededor que le ha malmetido y se ha producido una situación que ha estado a punto de dejar de votar a 11.000 colegiados compañeros. Y, por tanto, minusvalorar eso es minusvalorar los derechos que hemos ganado dentro de la democracia, con mucho esfuerzo. El derecho a votar está muy por encima de otras cuestiones.

¿Qué lectura hace del incremento de la participación de los colegiados en estas elecciones? ¿A qué cree que puede deberse?

Creo que los medios han colaborado mucho contando lo que pasaba y el lío que se ha formado. Se ha dado más información y la gente estaba más mentalizada y lo he notado cuando he pedido el voto. Pero no hay que olvidar que la situación nos ha llevado a votar en cinco días cuando normalmente se hace en diez. Me parece que es muy bueno que pase lo que pase, la gente esté mentalizada y quiera participar y elegir a su decano.

¿Al final estará al frente del Colegio de Arquitectos año y medio o tres años?

La convocatoria es por tres años. Otra cosa es que nosotros libremente decidamos cumplir con los seis años máximos que marcan los dos mandatos. Esto no está ahora sobre la mesa. Los compañeros nos han elegido para los tres años de legislatura.

¿Cuáles son sus prioridades ahora en el cargo y cuáles son sus objetivos más inmediatos?

Darle continuidad a lo bueno que hemos hecho e intentar cosas nuevas con ilusión. La profesión y mis compañeros se lo merecen. Estamos haciendo Madrid 2050 para que se abrevien los tiempos en los desarrollos urbanísticos y ayudar a nuestros clientes, que son los promotores, y también a los ciudadanos a través de ese objeto social que tiene la arquitectura. También vamos a seguir con todo el programa cultural que tenemos. Vamos a eliminar la deuda, que ya va por el millón de euros cuando hace cuatro años era de cinco. Vamos a continuar con la buena gestión que entendemos que hemos hecho. Seguiremos con los temas de descarbonización y medioambientales y también queremos atraer a los jóvenes.