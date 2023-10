Soñar con ser James Bond en Madrid

No todo el mundo lo sabe, pero tal día como hoy, pero en 1962, se celebró el estreno de la primera aventura cinematográfica del más célebre de los espías del mundo, el Agente 007. Se trataba de Doctor No, una cinta protagonizada por Sean Connery, un entonces poco conocido escocés que gracias a su espectacular físico encajaba a la perfección con el sofisticado personaje de las novelas de Ian Fleming. Desde entonces, y han pasado ya 61 años, este seductor, siempre encarnado por tipos de infarto (y bien acompañado por señoras de revista), se ha convertido en un icono imprescindible de la cultura pop. Hoy queremos celebrar el Día Mundial de James Bond en Madrid con ideas y recomendaciones para sentirse como Roger Moore, Pierce Brosnan o Daniel Craig, siempre impecables pese a arriesgar la vida a cada minuto por estar al servicio a Su Majestad (de Isabel y, suponemos, de Carlos).

Si por algo se recuerda al agente es por su desmedida afición por la coctelería. La bebida que más le privaba, sin duda, era el Vodka Martini («shaken, notstirred»), y que aquí tradujimos al revés porque somos así de chulos. Desde luego, no ha sido el único cóctel que se le ha visto tomar en alguna de sus eternas timbas o encuentros amorosos. Martini Vesper, Dry Martini, Negroni, Rum Collins, Stinger… El tipo presumía de saber beber. Y sin duda, si en vez del MI6. hubiera sido del CNI, se hubiera dejado caer por House of Mixology, un espacio donde el gran barman Luis Inchaurraga organiza clases para bartenders, pero también encuentros exclusivos para aficionados. El tipo hace tragos increíbles, y ustedes también pueden hacerlos si le echan un poco de ganas y siguen las recetas de su libro Más allá del cóctel. Precisamente, el 12 de octubre organiza un encuentro con su colega Christian Delpech, 19 veces Campeón del Mundo de coctelería acrobática. Estén atentos a sus redes porque habrá un reducido número de entradas disponibles.

Si prefiere un plan hogareño, entonces puede hacerse usted mismo los cócteles, aunque su hogar no destile el glamour de los alojamientos del superespía, más dado a establecimientos de Relais & Châteaux que a un pisito de VPO. Pero el punto gourmet y disfrutón lo pone Schweppes, que junto al coctelero gijonés Borja Cortina (Varsovia) ha creado tres cócteles totalmente originales para conmemorar el día de Bond inspirados en el universo ingente del espía. Desde Rusia con amor, Scaramanga y Alta Tensión son tres combinados ideales, y que incluyen las algunas de las referencias de Schweppes Selection, la gama de mixers creado especialmente para mixólogos y el público más exigente, pues se trata de bebidas que subliman la receta y tienen una burbuja de gran rotundidad, fruto de un proceso de maceración artesanal único.

Y claro está, Bond era también un sibarita confeso, fan de los desayunos y de los platos refinados. Como el caviar, bocado que le entusiasma (bien acompañado por un champagne francés, claro). Para triunfar en la capital si se desea probar el mejor, imprescindible reservar mesa en Rocacho, Estimar (Rafa Zafra lo incluye en no pocos platos) o el imprescindible Manero, en cuya terraza podría sentarse 007 con alguna de sus conquistas o con algún compañero, enviado por su pacientísimo jefe M, intentando disuadirle de alguna estrategia demasiado arriesgada.