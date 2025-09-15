El taxi se sumará a la Semana de la Movilidad en Madrid con descuentos de 3 euros por viaje del 15 al 22 de septiembre a través de la aplicación 'Pide taxi' para las 10.000 primeras reservas, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Un taxi Seat 1500 negro con banda roja de los años 60 ha estacionado este viernes en la explanada de CentroCentro de la plaza de Cibeles. A su lado, un Tesla y un Toyota bz4x, dos modelos actuales de taxi que prestan servicio en la capital.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado por la concejala de Retiro, Andrea Levy, y por los presidentes de las tres asociaciones mayoritarias del taxi, la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Radioteléfono Taxi y Pide Taxi, avanzó que estos tres vehículos formarán parte de la exhibición que el sector ha preparado para el 'día grande' de la Semana de la Movilidad (SEM) madrileña.

Carabante animó a que el domingo 21 de septiembre se visite en el eje Atocha-Colón la historia del taxi en el siglo XX. En esta exhibición, la ciudadanía podrá disfrutar de una colección de vehículos autotaxi que irán desde el más antiguo, un Citroën 11 que se remonta al año 1948, al más reciente, un Xpeng G6 del año 2025.

Semana de la Movilidad

La Semana Europea de la Movilidad (SEM) se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre y el Ayuntamiento de Madrid ya tiene todo listo.

Carabante informó de que la programación de la SEM, que este año se llevará a cabo bajo el lema 'Una movilidad para todos', contará con un participante 'de honor' en esta edición, el taxi, "un servicio público que ha contribuido en gran medida a reducir las emisiones contaminantes de la ciudad".

En una iniciativa promovida por la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), el sector ofrecerá descuentos de 3 euros a los usuarios que reserven y paguen este servicio a través de 'Pide Taxi', la aplicación que agrupa más de 5.000 taxis. Esta promoción estará disponible del 15 al 22 de septiembre para las 10.000 primeras reservas.

Este año, el taxi compartirá espacio el domingo 21 de septiembre, con los autobuses históricos de EMT Madrid, que volverán a salir a la calle para el disfrute de grandes y pequeños. En el paseo del Prado, entre Atocha y Neptuno, se situarán una decena de vehículos antiguos del autotaxi para que los madrileños recuerden o conozcan su evolución durante el pasado siglo, e inmortalicen a modo de postal los recuerdos que le ofrece esta exposición singular.

La participación del taxi en este recorrido con sus vehículos más clásicos y reconocibles por los madrileños ha sido posible gracias a la implicación de la FPTM y Pide Taxi, responsables de la producción y la organización logística de los taxis que integran la exposición.