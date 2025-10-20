Se tiran la basura

El Gobierno central aprobó hace tiempo una ley para que los ayuntamientos pudieran cobrar un impuesto por las basuras y dedicar esos fondos sólo a los residuos urbanos. No es que Pedro Sánchez, y sus amigos, tuvieran ganas de apretarnos uno poco más, que bastante nos han subido ya otros impuestos y tasas, y ajustado las tuercas. La nueva norma es una, llamemos, imposición de la famosa Europa, donde los diputados ganan mucho más dinero que aquí. Quieren que desliguemos las basuras del IBI y otros impuestos y que lo que pagamos sea lo que les cuesta actualmente el servicio a los ayuntamientos. Ahora abonamos, más o menos, un 57%, lejos del 100% que quieren los burócratas de Europa. Al final, pagaremos el costo real y no el actual.

Otro de los objetivos es la llamada economía circular y dar utilidad incluso a las basuras y ello exige importantes inversiones, difíciles en las actuales circunstancias. En Madrid la oposición del PSOE y Más Madrid ha protestado contra el alcalde. Y en Getafe, el PP y Vox han protestado contra la alcaldesa. No hay quien lo entienda. Unos y otros se echan los trastos a la cabeza en vez de contar que es una norma europea que si no la cumplimos nos costará dinero. Sería básico que el Gobierno y los ayuntamiento se unieran para dar una explicación clara y pedagógica a sus ciudadanos. Los ayuntamientos tienen la capacidad de establecer la tasa y convendría que la subida fuera poco a poco y no a lo bruto y sobre todo bien justificada. Voy en un autobús con 50 personas al Pirineo, de cultura media, y ninguna lo entiende. ¿No podían ustedes hacer un esfuerzo, dejarse de tirar de los pelos y la basura y explicarnos el asunto mejor? Gracias.