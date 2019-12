Johan Rockström: “Para estar por debajo de dos grados no basta con decir adiós a los hidrocarburos”

El científico Johan Rockström, del Centro de Resilencia de Estocolmo, denunció ante los líderes políticos que durante “20 años hemos infravalorado los riesgos a los que nos enfrentamos. Hace 20 años el IPCC predijo riesgos solo si había un aumento de la temperatura de 5 o 6 grados. Ahora, la ciencia da esos peligros a 2 grados. Hemos pasado el punto de no retorno. Estamos en camino de 3-4 grados de aumento en 80 años, cuando sus hijos tengan nietos. Este ritmo nunca se había visto. En 3 millones de años nunca se había subido tanto la temperatura de promedio. Esto demuestra científicamente que ustedes han de estar alineados con la ciencia porque si superamos los tres grados estaremos en riesgo absoluto y si se superan los dos grados tenemos el riesgo de entrar en trayectoria infrenable en la que se amplificarán los riesgos. Cada día lo vemos en las publicaciones científicas. El planeta cambiará”. Tras afirmar que ya nos estamos enfrenando a inundaciones y sequías, recordó a los políticos que entre 1999 y 2018 se han perdido miles de vidas por eventos extremos que han supuesto “pérdidas económicas de más de 3.500 millones de dólares estadounidenses”. No podemos continuar así, “las pruebas científicas son inequívocas”, sentenció tras recordar los informes del IPCC presentados en la anterior cumbre en Nueva York y en esta de Madrid, o el estudio de “Nature” en el que los científicos mostraban que todo está “interconectado y que se está produciendo un efecto dominó”, con un deshielo del Ártico que modifica las corrientes de circulación y éstas el clima. “Se están produciendo sequías en el Sahel”, pero de seguir así también se “puede secar el amazonas”. Este científico de reputado prestigio recordó a los líderes internacionales que “no hay escenario del IPCC de un calentamiento de 1,5ºC si no se reducen las emisiones a partir de 2020”.

Publicidad

Sin embargo, “las emisiones siguen creciendo”. Estamos en un momento crucial, “estamos entrando en un decenio decisivo. Las plantas de carbón por sí solas consumirían todo ese presupuesto de carbono que tenemos. Pero para estar por debajo de dos grados decir adiós a los hidrocarburos no bastan. Es necesario secuestro de CO2”.

Por último, recordó a los líderes que los estados han debatido la emergencia climática y que lo plantearán ante la asamblea de Naciones Unidas en 2020 “no para crear pánico, sino para ganar tiempo. La comunidad científica ha expuesto una hoja de ruta, podemos hacerlo, ha llegado el momento de actuar”.