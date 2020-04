Espera media hora antes de tomar el café de la mañana

El café forma parte de la rutina diaria de muchas personas, e incluso hay quien dice «no ser persona» hasta que no toma su primera taza de la mañana. La cafeína bloquea la adenosina, un neurotransmisor que se acumula a lo largo del día y que cuando aumenta sus niveles nos hace sentir sueño. En realidad el café no nos despierta, sino que nos impide dormir. El café también hace aumentar la adrenalina y el cortisol, las hormonas que se segregan en una situación de estrés para que estemos más alerta. El problema es que el cortisol aumenta de forma natural por la mañana para despertarnos. Si añadimos café nada más salir de la cama, los niveles de cortisol suben demasiado y tienen efectos negativos, como nerviosismo y más acumulación de grasa (especialmente si haces un desayuno dulce). La solución es sencilla: basta con esperar al menos 30 minutos antes de tomar el primer café, ya que para entonces los niveles de cortisol de la mañana habrán descendido. El café nos despertará, pero no nos pondremos tan nerviosos ni tampoco nos hará engordar.

