Antonio Luque, presidente de Decoop: «La Ley de la Cadena no va a ayudar en absolutamente nada al sector agro»

La «tormenta perfecta» ha llegado al sector agroalimentario. La aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria no corrige las necesidades de la industria, falta agua, han subido los costes de producción, energía y transporte, y todo ello repercute en el bolsillo del consumidor. El precio del aceite de oliva se ha disparado más de un 20% interanual y de todo eso Antonio Luque, presidente de Dcoop, cooperativa agroalimentaria que reúne a miles de familias de agricultores y ganaderos, tiene mucho que decir.

¿Qué está pasando?

Que estamos en plena campaña pendientes de qué va a pasar en los mercados y cómo nos va a afectar; de la subida de la luz, de la complicada situación climatológica que afecta a la cosechas, de la COVID... tenemos una coctelera de problemas, una tormenta perfecta.

¿Qué sucede con la energía?

Que ha subido la electricidad, el gas y el precio de los fertilizantes, lo que encarece nuestro trabajo. En algunas algunas de nuestras fábricas, el consumo de gas se ha disparado hasta un 400%, y me refiero a análisis mensuales. A esto se suma la crisis de suministro motivada por problemas logísticos a nivel mundial. Mandar un contenedor de aceite a Estados Unidos antes costaba 2.000 euros, hoy vale 10.000. Esto se traduce en un incremento importante del coste para el bolsillo porque nos es imposible mantener los precios; hay que subirlos, si no, el sector no podrá aguantar esta situación.

Y el clima no ayuda...

El cambio climático nos está matando y el agua es fundamental para garantizar la producción de alimentos en el futuro. Yo siempre digo que, en el sur de España, si hubiera agua, no habría paro. Necesitamos construir conexiones entre cuencas, mayor mantenimiento, evitar las inundaciones con estructuras y aprovechar el agua depurada para llevarla a las zonas que la necesitan para el regadío. Se generaría empleo y, además, pararíamos el avance del desierto. Entiendo que es políticamente muy complicado y que hay pocos políticos dispuestos a meterse en ese «charco», pero es vital y prioritario. Cuando oigo hablar de esos fondos europeos que van a llegar, me pregunto: ¿cuánto dinero podría ir destinado a mejorar la gestión del agua?

La Ley de la Cadena, ¿resuelve las necesidades del sector?

Yo creo que la Ley de la Cadena no va a ayudar en absolutamente nada al sector, sino más bien todo lo contrario. Va generar dudas, incertidumbre e, incluso, va a perjudicar a quienes oigo decir que está dedicada a los productores. Por supuesto que estamos de acuerdo en tener un mecanismo que prohíba que vendamos por debajo del coste de producción, eso lo firmo con sangre. Pero la ley, tal cual está, no sirve. Cada ganadero y agricultor tiene un coste de producción diferente, por lo que si se fija un coste medio de producción para vender surgen varios problemas.

¿Como cuáles?

Te pongo un ejemplo con la leche: supongamos que no se puede vender por encima de 10 porque es el coste medio de producción. Hay ganaderos a los que les ha costado producirla 12 y a otros 8. Al que le ha costado 8 vivirá más feliz, pero al que le ha costado 12... ¿Qué hacemos en esos casos? El problema número dos es que si usted fija que la leche se venda 10 a nivel nacional, luego no permitirá que entre leche de Francia a 9, ¿verdad? Porque lo que conseguirás es que las empresas se vayan a la frontera a poner su explotación y tengan que vender fuera. Y tercero, el de 12 no puede vender su excendente y le sobra leche, aceite, tomates... ¿Qué tiene que hacer, tirarlos? En definitiva, la Ley de la Cadena a quien más puede perjudicar es al agricultor o ganadero menos eficiente, al que le cueste más producir que, por lo general, será el más pequeño.

¿Cuál sería la solución?

No encontrado a nadie que me la dé. Si alguien la tiene, la espero con devoción. Porque esta ley va a servir para que nos peleemos unos con otros dentro del sector. Y me pregunto dónde quedó el objetivo de proteger a los débiles.