Dr. Gabriel Serrano, dermatólogo y fundador de Sesderma: «La crisis climática hará aumentar los problemas de piel»

El cambio climático tendrá su influencia sobre la piel. El Dr. Gabriel Serrano, dermatólogo desde 1976 y fundador de los Laboratorios Sesderma y Mediderma, echa la vista hacia el futuro y vaticina que los especialistas en su campo tendrán «trabajo para rato», y más en España, el país del sol. Esto le preocupa. Indica que el aumento de la temperatura, la radiación solar y la disminución de la humedad favorecerá el envejecimiento o el cáncer del piel. Lo más prudente es adoptar, desde ya, hábitos saludables preventivos.

¿El calentamiento global, afecta a nuestra dermis?

Por supuesto. La crisis climática hará aumentar los problemas de piel. Te pongo como ejemplo la melatonina, hormona que se segrega en mayor cantidad por la noche y sirve para facilitarnos el sueño, además de protegernos del sol y controlar el envejecimiento. ¿Qué pasa? Que el organismo tiene unos ritmos circadianos (el reloj biológico que regula nuestro descanso) que se están viendo alterados por el clima. La noche y el día está cambiando, la temperatura aumenta y la perturbación de este ritmo provoca el envejecimiento prematuro del tejido y una mayor predisposición a desarrollar enfermedades de la piel.

¿Qué papel juegan los factores ambientales?

Cada día estamos más expuestos a químicos. Es una realidad. Y cada vez más personas padecen un tipo de piel sensible, que reacciona con mayor fuerza a factores externos, como cosméticos inadecuados o cambios bruscos de temperatura.

Un cóctel peligroso. ¿Qué lo está produciendo?

Nuestro organismo utiliza mecanismos biológicos para defenderse de las agresiones ambientales, que tienen una trascendencia enorme porque predisponen a enfermedades dermatológicas. Para defendernos, en nuestra piel y mu cosas existe un equilibrio de bacterias. Pero ese equilibrio puede romperse por factores externos, como los ambientales o los medicamentos.

¿Y qué sucedería entonces?

Un cambio de PH en la piel puede provocar alteraciones importantes, no solo en el rostro. Por ejemplo, en la zona íntima, predispone a enfermedades por hongos o vaginitis. Todo esto podría prevenirse si nos adelantamos a los acontecimientos. El problema es que, muchas veces, la gente no termina de creerse que existe ese cambio climático y que existen factores que deterioran nuestro ambiente. Esto tendrá consecuencias sobre nuestros hijos y nuestros nietos. Parece que no nos importara y al final de la película vamos a dejarles un mundo muy diferente si no se pone freno a las emisiones de carbono.

¿Aumentará el cáncer de piel?

Desgraciadamente, los dermatólogos vamos a tener trabajo para bastantes años. El cambio climático predispone a enfermedades de la piel, incluido el cáncer. Cada vez pasa una mayor cantidad de radiación ultravioleta, uno de los principales enemigos de nuestro cuerpo. Además, la radiación es acumulativa. La piel tiene memoria. Eso pasa factura: manchas solares, «pre-cáncer» (queratosis solares) y, luego, cáncer de piel. Estos antecedentes pueden ocurrir incluso por quemaduras en la infancia, fíjate. Por eso, hay que evitar a toda costa que el niño se queme porque deja un recuerdo en la piel, que la predispone a sufrir alteraciones, tumores y melanomas.

¿Aumentarán las consultas dermatológicas?

Sí, y eso nos preocupa porque España es un país soleado. Como digo, vamos a tener trabajo para bastantes años. Primero, por el cambio climático. Y segundo, por las modas. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con los salones de bronceado y los rayos UVA, que dañan y desintegran el colágeno de la piel. También es cierto que tenemos mejores tratamientos preventivos, curativos, láseres y dispositivos diagnósticos. El futuro de la dermatología es muy brillante. Por ejemplo, se están dando pasos agigantados en cuanto a nutricosmética; sabemos que ciertos nutrientes influyen no solamente en el aspecto de la piel, sino en la salud.

¿Qué recomienda?

Lo primero: agua. Es vital. A un coche le tienes que poner agua en el radiador para que no se recaliente. A nosotros nos pasa igual; no solo para hidratar, sino como depurante. También hay que intentar evitar las carnes rojas por su contenido en nitrato, los colorantes, conservantes y edulcorantes artificiales. Es preferible la stevia.