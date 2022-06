Telefónica, rumbo a las cero emisiones

La industria de la tecnología móvil desempeñará un papel «único» en la lucha global contra el cambio climático. Así lo destaca la GSMA, la asociación que engloba a los principales operadores del sector, en su informe «Mobile Net Zero - State of the Industry on Climate Action 2022». En él apunta que la industria móvil es, desde hace tiempo, líder en cuanto al compromiso de reducir sus emisiones. Ya en febrero del año 2016, fue el primer sector en comprometerse plenamente con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas.

La mitad de los operadores de redes móviles a nivel mundial (por los ingresos que representan) ya se han comprometido a alcanzar un objetivo de cero emisiones netas en el año 2050 o incluso antes. Por otro lado, el estudio de la asociación también constata un aumento de más del 50% en el número de actores que se han comprometido públicamente a reducir rápidamente sus emisiones de CO2 durante la próxima década. En concreto, un total de 50, que representan el 63% de los ingresos de la industria y el 44% de las conexiones del mundo se han comprometido. Esto son 19 compañías más que al cierre de 2020.

El informe señala, además, que las operadoras europeas se encuentran a la cabeza del proceso de transición a fuentes de energía renovable. En 2021, la energía renovable adquirida a un proveedor certificado representaba ya el 18% de su consumo total, cuatro puntos más que el año anterior. Por último, el análisis también incluye un compendio de mejores prácticas de empresas y pone a Telefónica como un ejemplo de éxito en la reducción de las emisiones en toda la cadena de valor, especialmente porque continúan influyendo de manera proactiva en la gestión de emisiones de sus proveedores.

Telefónica, caso de éxito

Solo en 2021, Telefónica fue capaz de reducir un 70% sus emisiones de carbono con respecto a 2015, gracias al uso de energías renovables y a la integración de tecnologías más eficientes, tal y como se desliga del Informe de Gestión Consolidado de la empresa. Con la consecución de este objetivo, el grupo cumplió la meta fijada para el año pasado, afianzó su avance en políticas ASG (por sus siglas: ambientales, sociales y de buena gobernanza) y consiguió su propósito de integrar la sostenibilidad como el elemento central de su estrategia y de su actividad diaria.

Estos logros se apoyan en objetivos concretos y ambiciosos. Telefónica ha asumido el reto de afrontar el cambio climático y de alcanzar las emisiones netas cero en sus principales mercados en 2025, yendo más allá del Acuerdo de París. Y para 2040, la compañía ha establecido el compromiso de convertirse en «cero neta» a escala mundial, así como en toda su cadena de valor.

Con el fin de lograr estos desafíos, la empresa de telecomunicaciones utiliza exclusivamente energía renovable en sus principales mercados desde 2019. Hoy, el 100% del suministro eléctrico de Telefónica ya procede de fuentes renovables en Europa, Brasil y Perú, una proporción que se sitúa en el 79,4% a escala global. Por todo ello, en 2021 la operadora consiguió un ahorro de 1.274 kt de CO2 emitidas a la atmósfera.

Al mismo tiempo, la compañía sigue transformando sus redes mientras apaga su legado, prescindiendo del cobre y acelerando el despliegue de la fibra y del 5G. La primera es, de hecho, un 85% más eficiente que el cobre y el segundo, un 90% más eficiente que el 4G. El grupo también está transformando su modelo operativo y el 80% de los procesos ya están digitalizados. Estos avances han permitido que la compañía haya sido capaz de recortar el consumo de energía un 7,2% en los seis últimos años mientras ha multiplicado por siete su tráfico en el mismo periodo.

Con las soluciones «Eco Smart» de Telefónica, se evitó la emisión de casi 9 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2021 FOTO: Telefónica

Sin digitalización, no hay transición ecológica

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, subrayó durante su intervención en el Foro Económico Mundial, donde participó recientemente en un panel titulado «Desbloqueando la innovación digital para lograr unas emisiones netas cero», que «las transiciones verdes y digitales van de la mano» y que, por lo tanto, «sin digitalización no hay transición verde». Las tecnologías y los servicios digitales tienen capacidad para reducir las emisiones mundiales entre un 15% y un 35% para 2030, afirmó, y «la industria telco tiene el potencial de ayudar a otros sectores a reducir 10 veces más sus emisiones». Así, señaló que «es nuestra responsabilidad colectiva extender los beneficios de la digitalización a todos los sectores para acelerar el efecto multiplicador de la tecnología para descarbonizar la economía».

Para contribuir a la digitalización de sus clientes, Telefónica, en calidad de socio integral de numerosas empresas, ofrece soluciones digitales que persiguen también contribuir a descarbonizar la economía. Se llaman soluciones «Eco Smart» y, con ellas, las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas en 2021 superan los 8,7 millones de toneladas de CO2. Esto equivale a plantar un bosque de 143 millones de árboles y prueba la capacidad de las nuevas tecnologías para acelerar la transformación de la economía hacia un modelo más sostenible.

Por último, destacan los objetivos de economía circular de Telefónica para alcanzar Cero Residuos en 2030, la meta que vertebra su Plan de Economía Circular. Mediante el ecodiseño de sus productos, la reparación, la reutilización y el reciclaje, el grupo procura que ninguno de sus residuos se incinere o termine en un vertedero, sino que tengan una segunda vida. Es decir, que se transforman en materias primas que son reintroducidas en la cadena de valor. Gracias a estas medidas, en 2021 se reutilizaron casi 5 millones de equipos electrónicos (entre ellos, más de 300.000 móviles) y se reciclaron el 98% de sus residuos. En tres años, la compañía se ha comprometido a reutilizar, revender o reciclar el 100% de sus aparatos de red.

La estrategia y acciones puestas en marcha permiten a la empresa seguir siendo un ejemplo de sostenibilidad en su campo y formar parte de la Lista A del Índice CDP Climate Change, en la que está presente desde hace ocho años de forma consecutiva. Recientemente, Telefónica ha sido reconocida como «líder» por el Índice de Sostenibilidad de Operadores Telco de la prestigiosa consultora de inteligencia tecnológica ABI Research. Este organismo destacó su trabajo en varias áreas: eficiencia energética, residuos reciclados, modernización de las redes o bonos verdes.

Según ABI, el grupo de líderes está formado por empresas que han invertido en energías renovables, equipos y actualizaciones tecnológicas que «integran la sostenibilidad como una prioridad en sus estrategias empresariales». Esto sitúa a Telefónica en una posición única para ofrecer soluciones tecnológicas y de conectividad que no sólo reduzcan sus propias emisiones de carbono, sino que contribuyan a construir un futuro más verde.