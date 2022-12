Los colores de los contenedores de reciclaje (Ecoembes Dudas)

En la actualidad existen 5 tipos contenedores diferentes destinados al reciclaje, sin contar el punto limpio. ¿Sabes cuáles son? ¿Eres capaz de identificar qué tipo de residuo debe depositarse en cada uno de ellos? En muchas ocasiones los ciudadanos no lo tienen del todo claro y surgen dudas. Por eso, Ecoembes se convierte en el gran aliado del ciudadano para tratar de resolverlas todas.

El reciclaje es cosa de todos

A pesar de que el reciclaje existe desde hace mucho tiempo, lo cierto es que, con el paso de los años -y a raíz del cambio climático y las consecuencias que trae consigo- la conciencia ciudadana sobre su importancia ha ido en aumento. Tanto es así, que no es un gesto que queda reducido a la colaboración ciudadana, sino que adquiere también mayor importancia —si cabe— en las empresas, que son las que ponen los envases en el mercado.

La conciencia —tanto por parte de los ciudadanos como de las empresas— cada vez es mayor, pero ¿tenemos el conocimiento suficiente para aplicar esa conciencia? ¿o muchas veces no sabemos dónde debe ir cada uno? Lo cierto es que el color de los contenedores sigue generando dudas entre los usuarios, más aún cuando hablamos de materiales concretos.

Cada envase en su sitio

Con la incorporación, relativamente reciente, del contenedor orgánico, existen 5 tipos:

A pesar de llevar 20 años instalado en España, el contenedor amarillo sigue siendo uno de los que más dudas genera. Tanto es así, que un tercio de la población sigue sin saber con exactitud lo que debe depositarse en este contenedor. En él, debemos depositar envases de plástico, envases metálicos como latas de conserva y de bebidas, tapas y tapones de plástico, bandejas de aluminio, bolsas de plástico, los envases tipo brik... y sí, también los aerosoles y botes de desodorante que suelen ser de plástico o metálicos.

El contenedor azul también lleva 20 años en nuestras vidas, y el ciudadano tiene mucho más claro qué debe depositar en él: está destinado exclusivamente para los envases de cartón y el papel. Uno de los grandes errores que cometemos con este contenedor es depositar en él el brik. Pero no, ahora ya sabemos que debe ir en el amarillo.

El pionero en el reciclaje es sin duda el contenedor verde, que ya cuenta con 30 años de historia a su espalda. Aquí tiene cabida todo lo que a vidrio se refiere: botellas, frascos, tarros (sin el tapón, que al ser metálico debe ir en el contenedor amarillo)... Eso sí, es importante saber diferenciar el vidrio del cristal, porque este contenedor solo admite el primer material.

El contenedor marrón de materia orgánica ha sido el último en aparecer. De hecho, no está disponible en todas las Comunidades Autónomas. Madrid, Navarra, Cataluña y País Vasco fueron las primeras en instalarlo, aunque en la actualidad se ha extendido a algunas más, como Comunidad Valencia o Andalucía y, a partir de 2024, será obligatorio en todas las Comunidades Autónomas y municipios.

En él se deben depositar los residuos orgánicos, es decir, restos de alimentos como pieles de frutas, espinas de pescado, plantas, cáscaras de huevo o posos; o servilletas y papel de cocina usados. Lo que no debe ir a este contenedor son productos o residuos como pañales, colillas, toallitas húmedas o resto de pelo o polvo.

En el contenedor gris, o contenedor de resto, deben depositarse aquellos objetos que no tienen un circuito específico de reciclaje. Está pensado fundamentalmente para objetos o residuos no voluminosos que no tienen cabida en un punto limpio. Así, aquí sí podemos depositar pañales, colillas, residuos de higiene íntima como compresas, tampones o toallitas húmedas, excrementos de animales domésticos o polvo y pequeñas cantidades de escombros.

Y, por último, encontramos el punto limpio para todos esos residuos que no tienen un contenedor específico; como muebles, tecnología, electrodomésticos, pilas y baterías, entre otros.

Si a pesar de esto, sigues teniendo dudas sobre dónde reciclar algún objeto o envase, Ecoembes —encargado de la gestión del contenedor amarillo y azul— te ofrece todos los detalles sobre los diferentes contenedores. Para ello, ha puesto a disposición del ciudadano un asistente virtual llamado AIRE, que, de manera inmediata, resuelve casi cualquier duda relacionada con el reciclaje.