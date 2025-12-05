Balance 25

Se termina el año 2025, un ejercicio económico para las empresas, los Estados, y cualquier tipo de entidades y organizaciones. A efectos de cerrar histórica y contablemente lo que ha sido la actividad durante un año de gran agitación.

El efecto dominante en 2025 ha sido el turbulento comienzo del segundo mandato del presidente Trump. Que ha hecho mangas y capirotes, dicho con palabras castizas, como actor decisivo en todo el mundo. Ayer, sin ir más lejos, intervenía de la manera más anómala en las elecciones presidenciales en Honduras; un pequeño país durmiente, pero ahora corrompido por el narcotráfico.

El caso más cruento y despiadado de acciones de Trump se relacionan con la represión israelí en Gaza, no pudiendo justificarse como medidas correctoras dar muerte a más de 60.000 palestinos por el ejército israelí en una venganza que ni el Yavé de las batallas habría propiciado jamás, y que Naciones Unidas ha visto en absoluta parálisis, por el infausto derecho de veto de los cinco grandes en el Consejo de Seguridad, con un simple “aquí no pasa nada” de EE.UU.

Ha habido muchos más problemas internacionales, reminiscencias del abandono USA de Afganistán con todas sus consecuencias nefastas de un régimen de talibanes, que al final, para más INRI, es reconocido diplomáticamente por Rusia. Está también que arde el problemático conflicto del Líbano, que enfrenta a Hezbolá e Irán, con Israel. Y mu-chas más cuestiones como la guerra de Ucrania, sin arreglo a la vista, ni siquiera para una tregua de Navidad. Eso sí, con un Putin empecinado y un Zelenski con un régimen cada vez más corrompido.

De aquí a final de año aún puede haber cambios y posicionamientos sorpresivos. Se trata de cerrar el ejercicio, tras perder decenas de miles de vidas, sin voz ni voto, en una guerra caliente y fría, que no promete nada bueno para 2026. También a Trump se le agota el tiempo…